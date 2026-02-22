logo pulso
Ganadores premios BAFTA 2026: cine británico y dirección premiados

Ganadores premios BAFTA 2026: cine británico y dirección premiados

Ganadores premios BAFTA 2026: cine británico y dirección premiados

Robert Aramayo y Jessie Buckley fueron reconocidos por sus actuaciones en la gala de los premios BAFTA 2026.

Por AP PULSO

Febrero 22, 2026 06:47 p.m.
LONDRES (AP) — Ganadores de los Premios de la Academia Británica de Cine 2026, anunciados el domingo:

Ganadores principales y reconocimientos destacados

Película — “One Battle After Another

Película británica — “Hamnet

Dirección — Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”

Actor — Robert Aramayo, “I Swear”

Actriz — Jessie Buckley, “Hamnet”

Actor de reparto — Sean Penn, “One Battle After Another”

Actriz de reparto — Wunmi Mosaku, “Sinners”

Estrella emergente (votado por el público) — Robert Aramayo

Mejor debut británico — Akinola Davies Jr. y Wale Davies por escribir y dirigir “My Father’s Shadow”

Guion original — Ryan Coogler, “Sinners”

Guion adaptado — Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”

Película en lengua no inglesa — “Sentimental Value

Música original— “Sinners

Fotografía – Michael Bauman, “One Battle After Another”

Montaje – Andy Jurgensen, “One Battle After Another”

Diseño de producción — “Frankenstein

Diseño de vestuario – Kate Hawley, “Frankenstein”

Sonido — “F1

Dirección de casting — Lauren Evans, “I Swear”

Efectos visuales — “Avatar: Fire and Ash

Maquillaje y peluquería — “Frankenstein

Película animada — “Zootopia 2

Cortometraje británico — “This is Endometriosis

Cortometraje británico de animación — “Two Black Boys in Paradise

Película infantil y familiar – “Boong

Documental – “Mr. Nobody Against Putin

Reconocimientos especiales y contribuciones al cine

Contribución británica destacada al cine — Clare Binns, directora creativa de PictureHouse Cinemas

BAFTA Fellowship — Donna Langley, presidenta de NBCUniversal Entertainment

