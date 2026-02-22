PEDRO PASCAL Y RAFA OLARRA SOSTIENEN UN ROMANCE

En los últimos días un nuevo escándalo se ha difundido incansablemente en redes sociales. Se trata del nuevo romance entre el actor chileno Pedro Pascal y el argentino Rafael Olarra, quienes fueron fotografiados juntos en calles de la ciudad de Nueva York.

En las imágenes capturadas y difundidas por el portal estadounidense TMZ ambos lucen muy cercanos, envueltos en un ambiente de confianza e intimidad, mientras disfrutaban de una caminata tranquila, un almuerzo casual y una función de cine para ver Cumbres Borrascosas.

Las fotografías fueron tomadas el pasado fin de semana, en el marco del Día de San Valentín en el barrio Lower East Side de Manhattan en Nueva York, desatando un sinfín de rumores y especulaciones sobre una posible cita romántica entre ambos personajes.Originario de Buenos Aires, Argentina, Rafael Olarra es un director y creativo argentino de 42 años vinculado al mundo del cine y la producción audiovisual. A los 18 años viajó a Madrid en España y realizó distintos proyectos, como colaborar con el Cirque Du Soleil.