Dan último adiós al paramédico Jorge Luis Olvera

Decenas de paramédicos cerraron el distribuidor Juárez exigiendo justicia para su compañero asesinado, el policía Jorge Luis Olvera Pérez, a quien este sábado acompañaron a su última morada y piden se agilicen las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado.

Olvera Pérez fue herido de bala el domingo pasado cuando realizaba labores policiales en el Camino a Cerro de San Pedro, en donde junto con una compañera fue agredido por civiles a quienes habían interceptado a bordo de una camioneta.

El paramédico fue lesionado y se le trasladó a un hospital privado para recibir atención médica, pero finalmente falleció el jueves pasado a causa de las lesiones y pese a los esfuerzos de los médicos que lo atendieron.

Este jueves, los familiares, compañeros policías y paramédicos de distintas corporaciones de auxilio le dieron el último adiós a Olvera Pérez, luego de que se le realizó un homenaje de cuerpo presente en la Comandancia Municipal de Soledad y posteriormente se le trasladó a su última morada, en panteón del Perpetuo Recuerdo.

Luego de las exequias, los paramédicos de los distintos cuerpos de auxilio se dirigieron al distribuidor Juárez, en donde mantuvieron cerrada la circulación y mediante pancartas exigieron a la Fiscalía General del Estado para que se agilicen las investigaciones sobre los agresores de Olvera Pérez y que se le haga justicia.

Por ahora, hay un hombre señalado como el principal agresor y en redes sociales circula su fotografía solicitando a la ciudadanía ayuda para dar con su paradero y que se proceda de acuerdo a la ley.