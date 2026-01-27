logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOURDES INICIA SU FE

Fotogalería

LOURDES INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Genética de Eugenio Derbez en sus hijos: Revelaciones de Silvana Prince

Silvana Prince comparte su perspectiva sobre la genética de Vadhir Derbez, la paternidad de Eugenio Derbez y la unión familiar en una entrevista reveladora.

Por El Universal

Enero 27, 2026 06:20 p.m.
A
Genética de Eugenio Derbez en sus hijos: Revelaciones de Silvana Prince

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- Los genes de Eugenio Derbez siempre han sido motivo de conversación, tanto dentro de la familia como entre sus seguidores; su expareja, Silvana Prince, habló recientemente sobre cómo se refleja la herencia del actor en sus hijos y si considera que los genes Derbez son realmente fuertes.

En una entrevista para el canal de YouTube "Lo escuché...Con Alan Morales", la madre de Vadhir reconoció que el parecido es visible en algunos hijos y nietos. Sin embargo, señaló que en el caso de su hijo Vadhir es diferente: "Tiene mucha genética de mi familia, es el menos parecido, aunque tiene muchos gestos de su papá y hasta a veces el tono de voz, y el carácter podría ser", dijo.

Cuando se le preguntó si el carisma de Vadhir se parecía al de Eugenio, protagonista de "La familia P. Luche", Silvana fue clara: "Eso es diferente porque Eugenio no canta, no baila, no hace nada de eso".

Además, reiteró que para ella Vadhir es el único "corregido y aumentado", aunque comentó que se verá con los futuros nietos si la genética cambia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sobre si teme que los bebés de Vadhir se parezcan al actor, respondió: "Todo puede pasar, pero de todas formas sería un bebé muy amado, que es lo más importante. A quien se parezca da igual".

Más allá de la discusión sobre genética, la madre de Vadhir aseguró que mantiene buena relación con Eugenio y su esposa Alessandra, así como con la mamá de Aislinn Derbez. En cuanto a Victoria Ruffo, madre de José Eduardo, no ha tenido oportunidad de interactuar, pero considera que podrían llevarse bien.

"Para mí, lo más importante es que son hermanos. Se aman. Están unidos y se apoyan, ¿qué más que eso?", agregó.

Pensativa, Silvana comentó que Eugenio ha mejorado con el tiempo, respecto a su paternidad:

"En su momento no lo fue. Eso ya se sabe, no lo fue".

Pero, destacó que con los años, sus hijos mantienen buena comunicación con él. En el caso de Vadhir, precisó que siempre permitió que conviviera con Eugenio de manera independiente.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aparece Jessica Jones en Daredevil, temporada 2
Aparece Jessica Jones en Daredevil, temporada 2

Aparece Jessica Jones en "Daredevil", temporada 2

SLP

El Universal

El regreso de Jessica Jones marca un giro en la lucha contra Wilson Fisk

Genética de Eugenio Derbez en sus hijos: Revelaciones de Silvana Prince
Genética de Eugenio Derbez en sus hijos: Revelaciones de Silvana Prince

Genética de Eugenio Derbez en sus hijos: Revelaciones de Silvana Prince

SLP

El Universal

Silvana Prince comparte su perspectiva sobre la genética de Vadhir Derbez, la paternidad de Eugenio Derbez y la unión familiar en una entrevista reveladora.

Claudio Yarto, sin resentimientos hacia Molotov
Claudio Yarto, sin resentimientos hacia Molotov

Claudio Yarto, sin resentimientos hacia Molotov

SLP

El Universal

Descubre la historia entre Claudio Yarto de Caló y Molotov, marcada por menciones en canciones y una 'venganza' amistosa en un partido de ping pong.

Amber Heard revela impacto del juicio con Johnny Depp
Amber Heard revela impacto del juicio con Johnny Depp

Amber Heard revela impacto del juicio con Johnny Depp

SLP

El Universal

Amber Heard comparte detalles impactantes sobre su vivencia durante el juicio con Johnny Depp y su nueva vida en España.