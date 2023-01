Georgina estrena segunda temporada en Netflix

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- Todo cambió para la modelo Georgina Rodríguez, cuando se convirtió en la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo. Aunque comenzaron su romance a mediados del 2016, confirmaron su relación oficialmente un año después.

Es originaria de Argentina, sin embargo, ha vivido toda su vida en España, puesto que su padre es argentino y su madre, española.

En el reality que protagoniza muestra una vida de lujos y excentricidades, pero no siempre estuvo rodeada de las mejores marcas y joyas costosas.

La también empresaria conoció al futbolista portugués, Cristiano Ronaldo, cuando trabajaba como asistente de una tienda Gucci en Madrid.

Además, creció en un entorno promedio en el que los lujos no eran algo común como ahora.

Ella ha contado que su vida fue difícil, que tuvo que vivir en lugares que no costaran más de 300 euros, porque no podía pagar rentas más caras.

"Acabé en un piso que había sido un trastero, un frío en invierno y calor en el verano y el día que conocí a Cristiano; mi vida cambió".

¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

Desde que Georgina apareció mostrando detalles de su vida privada en Netflix, los usuarios la posicionaron en los primeros lugares en tendencias de la plataforma.

Con seis capítulos de aproximadamente 40 minutos cada uno, sus seguidores se dan cuenta de cómo la familia de Ronaldo vive cada día.

Por esta razón, se estrenará la segunda temporada en marzo del presente año.

¿Cuántos hijos tienen?

Georgina tiene seis hijos con el jugador de futbol, aunque no todos los tuvo con él.

Cristiano Jr fue el primer hijo del jugador y es producto de otro amor, cuando CR7 comenzó su romance con Georgina Rodríguez recibieron a los mellizos Eva y Mateo, quienes supuestamente fueron concebidos por vientre alquilado.

En noviembre del 2017 la pareja recibió a Alana y para finales de octubre de 2021 anunciaron que serían padres nuevamente de mellizos, sin embargo, perderían al varón. Por lo que Bella Esmeralda es la hija menor, pues todavía no cumple el año de edad.