Gigi Hadid abandona Twitter: "Es un pozo de odio"

Gigi Hadid ha decidido sumarse a la lista de celebridades que han renunciado a Twitter luego de que esta plataforma fuera adquirida por el multimillonario Elon Musk.

Hace un par de días la supermodelo confesó que desactivó su cuenta como protesta a los despidos masivos de la empresa tras la llegada de Musk, además, aseguró que durante mucho tiempo esta red social se ha convertido en un sitio de odio, por lo que ya no estaba dispuesta a formar parte de ella.

"Desactivé mi cuenta de Twitter. Durante mucho tiempo, pero especialmente con su nuevo liderazgo, se está convirtiendo en un pozo negro de odio e intolerancia, y no es un lugar en el que quiera formar parte", escribió en sus historias de Instagram.

Aunque se mantuvo activa por más de una década, Hadid explicó que Twitter "no es un lugar seguro para nadie" y se disculpó con todas aquellas personas que las siguieron y convivieron con ella durante todo este tiempo: "Me encantó conectarme con todos ustedes".

La nueva novia de Leonardo Dicaprio no es la única que ha abandonado la plataforma, otras personalidades como Sara Bareilles, Toni Braxton, Shonda Rhimes, creadora de "Bridgerton" y la actriz Amber Heard también renunciaron a sus cuentas.