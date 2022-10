Giménez Cacho se bloqueó durante una de las escenas de "Bardo"

A-AA+

El día que Daniel Giménez Cacho se bloqueó en el rodaje de "Bardo: falsa crónica de unas cuantas verdades", sin poder resolver una escena, fue porque a título personal, se tiene prohibido sentir gozo.

En esa ocasión, su personaje debía llorar y decir que nunca había estado tan feliz, pero simplemente no pudo.

"El gozo me da terror y bueno, decir eso me conectó con mi ego que me protegió y me dijo 'no vamos a llegar allá'", narra un año y medio después de la experiencia.

En la nueva cinta de Alejandro González Iñarritu, Giménez Cacho da vida a un periodista que durante los últimos años ha vivido en EU y se va reencontrando con México por medio de un documental.

Por decisión del director, al elenco no se le proporcionó el guión. A Giménez Cacho sólo se lo dio por un día y luego se lo retiró. Es decir, no hubo el tradicional tiempo para estudiarlo.

"Fue una manera de estar sin construir el personaje; no fue aquí el decir: en esta escena debe pasar esto y debo llegar en este estado de ánimo; sólo estar presente con las líneas aprendidas y dejar que fluyera", recuerda.

"Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades" se rodó en durante la primera mitad del año pasado en la Ciudad de México, principalmente; San Luis Potosí y Baja California.

La actriz argentina Griselda Siciliani interpreta a su esposa; mientras que Ximena Lamadrid y el debutante Iker Sánchez Solano, a sus hijos.

La migración, la relación con EU y los desaparecidos son temas que aborda el filme que se estrena en cines el próximo jueves 27 y, en diciembre, por la plataforma de Netflix.