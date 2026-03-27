Ginny Hoffman: "Estoy feliz de que Héctor Parra siga en prisión"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- Para la actriz

, el que su expareja y padre de su hija

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, siga en la cárcel, es la prueba de que se hizo, pues Parra está acusado pordel delito de, por el que le dieron 12 años y 6 meses de prisión."Estoy muy feliz de ver que al final se ha hecho, lasque tiene todo el, han hecho", expresó.asegura que se van a caer muchas, y desea que, la hija mayor de Héctor, se aleja de "la" para que pueda brillar en el, pues según ella, está a la sombra de Héctor."Lo mejor que le puede pasar aes, es una mujer que tiene ganas de hacer cosas, sobresalir, estaría padrísimo que lo haga por ella misma, que deje la sombra del papá", consideró.Ginny tuvo un encuentro con los medios de comunicación, donde expresó que su hijaestá "sacada de onda" porque su hermanaapoya a su padre, sabiendo, supuestamente, lo que Parra le habría hecho.está muy sentida, está, sorprendida porque no reconoce a; ella dice 'no entiendo por qué lo hizo, por qué lo quiere defender'", dijo., la hija mayor desiempre ha dicho que su, y para ella, su hermana, con quien tenía una relación muy cercana antes de que estallara el escándalo, ya "está muerta".Tras dos, ahora están en la espera de la resolución delpara que se defina elconsidera que si Héctor no se pudo defender en las, es porque sí es"Está muy difícil, no tuvo manera dey es que cuando eresno hay manera de defenderte", concluyó.Parra, quien se ha abierto camino en el mundo artístico por su carisma, tambiénpara costear los gastos de su padre en la cárcel; a través de llamadas telefónicas, el actor que trabajó muchos años en Televisa, sigue asegurando que es inocente de lo que se le acusa, y que el tiempo le dará la razón.