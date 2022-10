González Iñárritu inaugura Festival de Cine de Morelia

Alejandro González Iñárritu regresó por 5ª. vez al Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) para inaugurarlo con su último filme “Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades”, una “autoficción” que, paradójicamente, aleja como nunca antes al director de la realidad y adentra a los espectadores a sus memorias personales.

“Yo empecé en ‘Amores perros’ (2000) en donde yo estaba evidentemente interesado en la realidad, hoy no hay nada que menos me interesé que la realidad, porque ya me di cuenta de que la realidad no existe”, aseguró el director en una conferencia de prensa horas antes de la ceremonia inaugural del festival. El filme del director, que estrenó en la Mostra de Venecia, retrata la historia de Silverio Gama, un periodista y documentalista que regresa a México después de establecerse gran parte de su vida en Estados Unidos para adentrarse a una crisis de identidad a partir de recuerdos y confrontaciones que mezclan la realidad con lo onírico.