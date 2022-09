Grupo Firme reúne a más de 150 mil personas en el Zócalo

A-AA+

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el Zócalo ya se encuentra lleno debido al concierto de Grupo Firme, por lo que invitó a los asistentes a seguir a los asistentes mediante redes sociales.

El Gobierno capitalino informó que hay 150 mil personas en el Zócalo capitalino.

Cabe mencionar que los asistentes también pueden observar el concierto en vivo de Capital 21, Canal 14.

"(...) muchas gracias por su colaboración y comprensión", escribió la mandataria en redes sociales.

Más tarde, Sheinbaum dijo que se encuentra en su oficina supervisando el concierto de Grupo Firme, e invitó a los asistentes a divertirse sanamente.

Un video en redes sociales, la mandataria comentó que se encuentra en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección civil.

----Difícil acceso al Zócalo

En las calles de Francisco I. Madero ya no se puede acceder a la altura de 16 de septiembre, por lo que tiene que rodear para salir o llegar a 20 de noviembre.

Asimismo se encuentran cerrados los accesos de 5 de febrero y Venustiano Carranza; 5 de mayo e Isabela Católica, y Palma y Donceles. No obstante, la recomendación es ya no ingresar al Zócalo.

Debido a la afluencia de personas, el gobierno capitalino ha encendido las 20 pantallas estarán distribuidas de la siguiente manera: Avenida 20 de Noviembre, 10 pantallas; Pino Suárez, 5; y Avenida Juárez 5 más.

En punto de las ocho de la noche saldrán al escenario instalado en la plancha del Zócalo los integrantes de Grupo Firme, agrupación liderada por Eduin Caz.

Sus fans están a la espera de que canciones como "Ya supérame", "En tu perra vida" y el "El tóxico", que les dieron fama, suenen ya que se han convertido en las favoritas del público.