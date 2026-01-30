Grupo Intocable anuncia concierto en el Zócalo de CDMX
No te pierdas la presentación de Grupo Intocable en el Zócalo de CDMX
CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- El 2026 tiene un mes de comenzado y ya empiezan a surgir las sorpresas musicales. Grupo Intocable anunció que ofrecerá un concierto masivo en el Zócalo de la Ciudad de México.
El anuncio se realizó a través de las redes sociales de la banda, donde adelantaron que este año emprenderán una gira con distintas fechas en el país. La presentación en la capital mexicana formará parte de ese recorrido por territorio nacional.
El espectáculo está programado para la noche del 15 de septiembre, sería como parte de los conciertos gratuitos que tradicionalmente se llevan a cabo en la Plaza de la Constitución para conmemorar el inicio de la Independencia de México.
De acuerdo con lo informado por los intérpretes de "Fuerte no soy", la presentación se realizaría la misma noche en que se lleve a cabo el Grito de Independencia, encabezado desde Palacio Nacional por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Hasta la fecha, el Gobierno no ha confirmado oficialmente el evento.
Además de su presentación en el Zócalo, la agrupación confirmó que su gira incluirá varias ciudades del país. Estas son las fechas anunciadas en México:
11 de abril de 2026: Monterrey, Nuevo León – Nido de los Tigres
16 de mayo de 2026: Ciudad de México – Plaza de Toros
23 de mayo de 2026: Guadalajara, Jalisco – Plaza de Toros
29 de mayo de 2026: Mexicali, Baja California – Plaza de Toros
30 de mayo de 2026: Tijuana, Baja California – Plaza de Toros
15 de septiembre de 2026: Ciudad de México – Zócalo
25 de septiembre de 2026: Toluca, Estado de México – Estadio Toluca
4 de octubre de 2026: Querétaro, Querétaro – Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez
11 de octubre de 2026: León, Guanajuato – La Velaria
7 de noviembre de 2026: Monterrey, Nuevo León – Estadio Banorte.
no te pierdas estas noticias
Grupo Intocable anuncia concierto en el Zócalo de CDMX
El Universal
No te pierdas la presentación de Grupo Intocable en el Zócalo de CDMX
Famosos conmovidos por el fallecimiento de Catherine O'Hara
El Universal
Celebridades expresan su dolor por la pérdida de la reconocida actriz Catherine O'Hara.
Bad Bunny nombrado la estrella pop del 2025 por Billboard
El Universal
El cantante puertorriqueño Bad Bunny se destaca en el Super Bowl y los Grammy. Descubre sus logros.