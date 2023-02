Guillermo del Toro continúa su camino en la animación

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- De nueva cuenta, como ocurrió con "Pinocho", Guillermo del Toro utilizará el stop motion para retratar una visión de la relación entre padres e hijos, ahora adaptando la historia de un ganador del Premio Nobel de Literatura.

El realizador tapatío se encuentra en la adaptación de "The buried giant", original del inglés Kazuo Ishiguro, quien en 2017 fue condecorado con el galardón por sus novelas de gran fuerza emocional y que, de acuerdo con los organizadores, ha descubierto el abismo del ilusorio sentido de conexión con el mundo.

En esta nueva aventura que hará de la mano de Netflix, Del Toro contará el viaje de una pareja para encontrar a su hijo, a quien no han visto desde hace tiempo.

"A medida que la historia avanza en su viaje, descubrimos que en realidad hay muchas cosas que los protagonistas, y otros personajes que conocen, no recuerdan", dijo el mexicano al diario inglés "The Telegraph".

Hoy, por medio de un comunicado citado por "The Hollywood Reporter", el ganador del Oscar por "La forma del agua" dijo que continúa la búsqueda del stop motion como medio para contar historias complejas y construir mundos ilimitados.

El Stop Motion es la técnica de animación que consiste en fotografiar 24 veces a marionetas en distintas posiciones milimétricamente distintas, para similar movimiento.

"Pinocho", que ahora buscará el Oscar el próximo 12 de marzo, fue la primera incursión de Del Toro en la animación y en dicha técnica.

"Es un gran honor y una gran responsabilidad para mí dirigir este guión que Dennis Kelly y yo estamos adaptando de la profunda e imaginativa novela de Kazuo Ishiguro", indica Del Toro, de acuerdo con la publicación estadounidense.

Scott Stuber, jefe de cine de Netflix, califica al tapatío como un cineasta visionario y maestro en su oficio, por lo que se siente orgullosos de continuar su asociación creativa.