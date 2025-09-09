Guillermo del Toro se sincera sobre su cambio físico: Perdí 80 kilos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Guillermo del Toro vive una etapa llena de entusiasmo con el estreno de su película "Frankenstein", la cual presentó en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) acompañado por Jacob Elordi, protagonista de la cinta y otros miembros del elenco.

En esta adaptación, que ya es considerada como una de las más esperadas del año, Guillermo del Toro imprime su sello único al clásico de Mary Shelley.

"La pregunta central de la novela es: ¿qué significa ser humano?, ¿qué nos hace humanos? No hay tarea más urgente que seguir siéndolo en una época en la que todo nos empuja hacia una comprensión polarizada de nuestra humanidad. Y eso no es cierto; es totalmente artificial", expresó el cineasta durante su encuentro con la prensa.

El mexicano, quien se mostró visiblemente contento en su llegada a Toronto, también sorprendió por su cambio físico, el cual es consecuencia de su renovado estilo de vida.

Durante una entrevista con Univision, Guillermo del Toro fue cuestionado sobre su pérdida de peso, por lo que, con su estilo sincero y transparente, el cineasta no dudó en responder.

"Yo creo que conforme te vas haciendo más viejo, te pones más asustado, hay que bajarle a los tacos", expresó con su característico sentido del humor. "Pero contento, ahorita he perdido como 80 kilos", expresó.

Aunque Guillermo del Toro se mantiene reservado respecto a su vida personal, en una entrevista anterior ya había relatado que se interesa en cuidar de su bienestar. Algunos años de su vida implementó la dieta vegetariana, aunque posteriormente la dejó.

Actualmente, Guillermo del Toro se dijo contento, especialmente por el estreno de su película "Frankenstein", que ya se presentó en el Festival de Cine de Venecia, donde recibió una ovación de 13 minutos.

La cinta también se presentará en el Festival Internacional de Cine de Morelia, que tendrá lugar del 10 al 19 de octubre.