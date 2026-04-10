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GUILLERMO FRANCELLA PREMIO PLATINO DE HONOR

Por EFE

Abril 10, 2026 03:00 a.m.
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GUILLERMO FRANCELLA PREMIO PLATINO DE HONOR

El argentino Guillermo Francella recibirá el Premio Platino de Honor 2026 por una "sobresaliente" trayectoria con la que ha ayudado a conformar "la memoria sentimental" del público iberoamericano. Este reconocimiento "pone en valor la contribución del actor argentino a la creación de un patrimonio fílmico iberoamericano", destacaron este jueves los Platino en un comunicado.

Francella (Buenos Aires, 1955), forma parte "imprescindible" de la historia del audiovisual iberoamericano "gracias a su participación en títulos tan diversos como inolvidables en cine y televisión", entre los que cita películas como ´El secreto de sus ojos´ (2009) o ´El clan´ (2015) y series como ´Casado sin hijos´ o ´El encargado´.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas, es "uno de los intérpretes más populares y reconocibles de Argentina" y "una figura central del audiovisual iberoamericano".

Este premio de honor se une a los dos Platino ya ganados por el actor, a mejor actor de cine por ´El clan´ y a mejor actor de televisión por ´El encargado´. 

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