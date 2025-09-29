logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

KA FEI, LA MEJOR OPCIÓN

Fotogalería

KA FEI, LA MEJOR OPCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Guns N' Roses anuncia concierto en CDMX

Por El Universal

Septiembre 29, 2025 01:37 p.m.
A
Guns N Roses anuncia concierto en CDMX

Guns N' Roses, confirmó su regreso a México como parte de su gira "Latin American Tour 2025", donde tendrán un concierto en la Ciudad de México (CDMX).
A través de redes sociales se confirmó que la agrupación, liderada por Axl Rose, tendrá 13 fechas en Latinoamérica y su última parada será en tierras aztecas.

En el Estadio GNP, se presentarán el próximo 8 de noviembre.  

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Guns N Roses anuncia concierto en CDMX
    Guns N Roses anuncia concierto en CDMX

    Guns N' Roses anuncia concierto en CDMX

    SLP

    El Universal

    Bad Bunny será el primer artista latino en actuar en solitario en el Super Bowl 2026
    Bad Bunny será el primer artista latino en actuar en solitario en el Super Bowl 2026

    Bad Bunny será el primer artista latino en actuar en solitario en el Super Bowl 2026

    SLP

    EFE

    Bad Bunny se prepara para un hito en el Super Bowl 2026 al actuar en español y defender a migrantes latinos. Su participación promete ser un momento memorable en el evento deportivo más visto del mundo.

    Fey celebra 30 años de carrera: "Sigo vigente porque comparto desde el corazón"
    Fey celebra 30 años de carrera: "Sigo vigente porque comparto desde el corazón"

    Fey celebra 30 años de carrera: "Sigo vigente porque comparto desde el corazón"

    SLP

    El Universal

    La cantante reconoce que las redes sociales la han desafiado, pero asegura seguir vigente gracias a su conexión con el público.

    ¿Qué latinos han brillado en el show del Super Bowl?
    ¿Qué latinos han brillado en el show del Super Bowl?

    ¿Qué latinos han brillado en el show del Super Bowl?

    SLP

    El Universal

    Bad Bunny será el primer puertorriqueño en encabezar en solitario el show, pero no el único latino en su historia.