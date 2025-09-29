Guns N' Roses anuncia concierto en CDMX
Guns N' Roses, confirmó su regreso a México como parte de su gira "Latin American Tour 2025", donde tendrán un concierto en la Ciudad de México (CDMX).
A través de redes sociales se confirmó que la agrupación, liderada por Axl Rose, tendrá 13 fechas en Latinoamérica y su última parada será en tierras aztecas.
En el Estadio GNP, se presentarán el próximo 8 de noviembre.
