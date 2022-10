Guns N' Roses regresa a la CDMX

A-AA+

Ya faltan muy pocas horas para que los fanáticos de la banda Guns N' Roses puedan disfrutar en vivo de los mejores éxitos de la agrupación estadounidense, quien se presentará la noche de este viernes en el Estadio Ciudad Deportiva, lo que antes era el Estadio Azul, en la capital del país.

Para calentar motores de este espectáculo que promete mucha adrenalina les dejamos a continuación cinco curiosidades que tiene este grupo que ya ha deleitado anteriormente a sus fans mexicanos.

Axl Rose se avienta desde el escenario a fan

El líder de esta banda: Axl Roses se ha caracterizado por tener mal carácter y por sus berrinches que son muy frecuentes, lo cual ha provocado tener problemas con uno de sus integrantes emblemáticos: Slash.

Muchos son los ejemplos de los escándalos que ha tenido en sus conciertos, uno de ellos fue cuando uno de sus admiradores les tomaba fotos en una de sus presentaciones, pero de repente interrumpió el show para pedirle que guardara su teléfono y como no hizo caso dejó de cantar totalmente y se le aventó desde el escenario lo cual sorprendió a todos.

Rodeado del público Axl le empezó a pegar y después regresó al escenario, dijo "me voy a casa", aventó el micrófono y se retiró.

Axl vs Dublin

Hace 12 años en un concierto que tuvo la banda Guns N' Roses en Dublin el público recibió a los anfitriones con chiflidos, abucheos debido a que salieron dos horas tarde al escenario, esto provocó el enojo del cantante quien de plano mejor dijo "que tengan buena noche" y se fue para ya terminar aquel espectáculo, lo que decepcionó a muchos fans que gritaron aún más su enojo.

Origen del nombre de la banda

Si es cierto que hay muchos fans de este grupo que ha alcanzado el éxito, ¿sabes de dónde es originario su nombre?. El nombre de Guns N' Roses se creó de la mezcla de dos bandas: Hollywood Rose, que era de Axl Rose y L.A. Guns, que era el grupo de Tracii Gun.

¿En cuánto tiempo se escribió "Sweet child o´mine"?

Uno de los mayores éxitos de la agrupación es "Sweet child o´mine" que nunca puede faltar en sus presentaciones, el cual se escribió en tan solo cinco minutos, aunque a veces Slash pensaba que no era de sus mejores temas que tiene el grupo. Hasta el momento la canción en YouTube tiene más de mil 443 millones de visualizaciones y más de siete millones de likes.

Axl Rose y Slash se pelean

El mal genio de Axl Rose no sólo se mostró con sus fans, sino hasta con sus compañeros como Slash, quien en alguna ocasión lo insultó en pleno concierto, sin importar que miles de admiradores lo estuvieran viendo, como en el siguiente video del 2002.