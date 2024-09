Gustavo Adolfo Infante aclara polémica con Mayela Laguna

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 1 (EL UNIVERSAL).- El conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante ya ha negado categóricamente que entre él y Mayela Laguna, ex de Luis Enrique Guzmán, exista un romance extramarital, sin embargo, cree que pudo ser el hijo de Silvia Pinal, quien propagó el rumor ante los medios de comunicación, pues considera que está tratando de hacer todo lo posible para desprestigiar a la madre de Apolo, el hijo que tiene en común.

El periodista fue captado en el bautizo de Anna Sofía, la hija de Emir Pabón y Stefania de Aranda, pues reveló que sostiene una gran amistad con el músico, desde mucho antes de que ambos formaran sus respectivas familias.

"Somos amigos hace muchos años, cuando éramos solteros ambos, hasta de reventón nos íbamos y me da mucho gusto venir con él", expresó.

El conductor de televisión contestó también a los cuestionamientos que la prensa le hizo acerca de su esposa, Verónica Cuevas, y la reacción que tuvo al enterarse de los rumores que aseguraban que tenía una relación con Mayela.

"No dijo absolutamente nada, absolutamente nada", expresó.

Fue así como Gustavo Adolfo cree que fue Luis Enrique quien inventó el rumor, pues el trascendido se difundió entre los días en que se llevó la prueba de ADN que se realizó junto a Apolo.

"Está como muy claro de dónde viene, ¿no?, o sea, casualmente, aparece todo esto el día de las pruebas de ADN, entre una y otra (fecha); el primer día llegó escondido por los rincones y, el segundo día, salió bien salsa Luis Enrique, ya sabrás de dónde viene todo el asunto... yo creo, me puedo estar equivocando", indicó.

Infante aprovechó para aclarar que el único trato que ha tenido con Laguna ha sido por medio de las entrevistas que se han emitido en Imagen TV, el canal para el que trabaja.

"La relación que he tenido con ella ha sido absolutamente laboral, la he entrevistado, le di un programa de ´El minuto que cambio de mi vestido´ para que contara su verdad, no tengo mayor relación con ella, no sé dónde vive, dicen que yo pasaba por ella, yo espero que le vaya bien a estar mujer, nada más", ahondó.