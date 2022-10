Harry Geithner apuesta por contenido hispano

A-AA+

Durante la pandemia el actor colombiano Harry Geithner se dio cuenta de que se necesitaban más historias hispanas que llegarán a las pantallas de Estados Unidos y tuvieran un enfoque multicultural. Fue con esa idea que surgió en Nueva York su productora Geithnerland.

"Notamos que en los Estados Unidos la mayoría de los inmigrantes sólo te hablan de dos cosas: cuánto pagas de renta y cómo llegaste a EU porque todos tienen historias extraordinarias de cómo llegaron, todas las tragedias que pasaron. En Nueva York, siendo una ciudad tan importante, en cuanto a empresas hispanas este nicho necesitaba que existiera una productora que contará historias hispanas", explica.

Es así como actualmente está produciendo títulos como la serie policiaca "Mr. Marlow", que también protagoniza. "No existen las historias policíacas hispanas en donde los hispanos somos los héroes y los villanos los americanos; ellos son los que cometen los secuestros, asesinatos, y al estilo hispano nosotros resolvemos los crímenes", detalla.

El actor comparte que, además, actualmente se encuentra en una segunda etapa de trabajo con su productora, extendiendo sus terrenos a México. En ese sentido se está produciendo las series "Río Bravo" e "Historia de migración", en Puebla y Atlixco.

"Para que todas esas historias de inmigrantes se puedan contar. Nueva York está lleno de poblanos", apunta.

El actor de telenovelas como "100 días para enamorarnos" adelanta que tiene planes de que sus producciones lleguen a streaming a inicios del próximo año. Además, resalta que si bien por ahora los actores no tienen tanto renombre, es porque busca mostrar rostros con los que el público sienta una conexión.

"Quieren ver muchas veces rostros muy reales, muy auténticos, y como estamos empezando con estas historias, estamos empezando con actores multiculturales, no tan conocidos, con la esperanza de empezar a poner actores más conocidos. En 'Mr. Marlow' estamos invitando colombianos, chilenos, argentinos. Actores con una fisonomía no tanto de televisión sino más reales (en cuanto al tono de piel) porque el mercado lo pide", explica.

"Lo que la gente quiere ver es sus rostros reflejados en la pantalla, eso es lo que estamos buscando, y hay un sinnúmero de rostros, magníficos actores, que hay que darles una oportunidad. El día de mañana que empiece a crecer esto voy a necesitar actores conocidos".

El director también adelanta que el mes próximo se integrará a un nuevo proyecto en Televisa del que pronto dará detalles.