Harry Styles logra récord Guinness

Harry Styles se consagró como un fenómeno mundial gracias al éxito de su gira Love on tour, y también se coronó como uno de los artistas más escuchados en las plataformas digitales, prueba de ello es el Récord Guinness que recientemente acaba de obtener.

A través de su página oficial, la máxima autoridad en materia de logros que rompen récords reveló que el británico tiene el tema más reproducido en plataformas digitales de 2022, "As it was", primer sencillo de su disco "Harry's house".