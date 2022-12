Hay 18 denuncias por fraude en boletos para concierto de Bad Bunny

A-AA+

El personal de la Fiscalía General recibió en total 18 denuncias por fraude, de las cuales 15 corresponde a la venta de boletos inválidos al parecer clonados, y tres por fanáticos de Bad Bunny que depositaron el importe de las entradas y no se les entregaron los boletos de acceso, estando en trámite las correspondientes carpetas de investigación.

Además de las personas que no pudieron ingresar al primer concierto del sábado, al ser víctimas de fraude, otros se perdieron el espectáculo del cantante puertorriqueño debido a la cancelación o desvío de vuelos con destino a Monterrey, por las condiciones de nubosidad que prevalecieron en la zona metropolitana

Esto hizo que algunos ofrecieran a través de redes sociales boletos para acudir al espectáculo del "Conejo Malo", como un usuario que publicó el aviso: "Tengo un boleto en Zona Amarilla en $8600 fue el precio que lo compre", y para que los interesados no tuvieran desconfianza ofreció, "Pago contra entrega, podemos entrar juntos y ya adentro me pagas".

La presentación de Bad Bunny sirvió para que el joven político, Tomás Montoya Díaz, quien según se dice en los corrillos políticos, aspira a ser candidato a la alcaldía de Ciudad Guadalupe, que hoy gobierna su madre, Cristina Díaz Salazar (PRI), rifara dos pases de entrada.

"¿Que creían que dejaría pasar la oportunidad de regalarles boletos para ir a ver a Bad Bunny? Te quiero regalar dos boletos para este domingo 4 de diciembre en Playa Vip Oriente", publicó Montoya, quien puso condición a los interesados en la dinámica, que lo siguieran en Facebook e Instagram, comprobando que lo hicieron con la correspondiente captura de pantalla.

Asimismo, requirió darle like al post donde hizo el ofrecimiento, y etiquetar a dos personas en los comentarios, pues "entre más personas etiquetes, más posibilidades tendrás de ganar". El límite para tener oportunidad de participar fue las cuatro de la tarde y puntualizó que la dinámica sería exclusiva para ciudadanos de Guadalupe.