Hayek y Cuarón roban miradas en Cannes

Salma apareció en Cannes sin aviso, acompañada de su marido, François-Henri Pinault, para acaparar todas las miradas en el estreno mundial de la esperada "Killers of the flower moon".

Con un vestido de Alexander McQueen en color púrpura, el pelo recogido y un pronunciado escote que lucía un collar de diamantes a juego con el brazalete, Hayek protagonizó uno de los momentos más glamorosos de la gala.

Pero no fue la única mexicana que desfiló por sorpresa, pues Alfonso Cuarón tampoco se perdió una de las obras que han generado más expectación en esta edición 76 del festival galo, del cual él es un personaje habitual dentro y fuera de la competencia.

A su paso por la alfombra, se encontró con Cate Blanchett; llamó la atención su cercanía y los instantes de charla que compartieron.

Para su nueva creación fílmica, Martin Scorsese vuelve a contar con el protagonismo de sus actores "fetiches", Leonardo DiCaprio —quién también es productor ejecutivo— y Robert DeNiro, junto con la actriz Lily Gladstone, quien llegó a la alfombra ataviada de joyas de Chopard; al igual que otras celebridades que acudieron a la cita como Isabelle Huppert, Robbie Williams, Paul Dano, Adriana Lima y Naomi Campbell.

Como es tradición, elenco y director llegaron juntos a la gala, en la que se hicieron la mítica foto desde lo alto de la escalinata. La película sitúa la acción en los miembros de la tribu Osage en Oklahoma, EU. La trama gira en torno a los asesinatos en circunstancias misteriosas en la década de los 20, que provocó una importante investigación del F.B.I.

A la premier también acudieron Tobey Maguire, Carolina de Mónaco y Carol Bouquet, entre otras estrellas.