Héctor Parra es sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- Luego de que la semana pasada se aplazara la audiencia del actor Héctor Parra, por la acusación de corrupción de menores que pesa sobre él, la tarde de este jueves 25 de mayo, el caso siguió su curso. Poco antes de las 15:30 horas, la abogada del histrión, Samira Ávila, arribó al Reclusorio Oriente, donde Parra permanece detenido desde hace casi dos años.

Antes de ingresar al penal, Ávila adelantó que el proceso no concluiría este jueves; sin embargo, se dijo sumamente confiada en que los resultados serán a favor de su cliente: "Positivos, vamos a concluir el proceso con esta audiencia y una más que podía estar faltando", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Asimismo, detalló que, a diferencia de otras ocasiones, Daniela Parra, hija mayor de Héctor Parra, no estará presente en la audiencia; pero que sí seguirá lo que suceda con su padre.

Sin embargo, y tras cinco horas de audiencia, las noticias no fueron buenas para el actor ya que fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión.