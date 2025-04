Héctor Soberón, diagnosticado con cáncer de mama

Aunque el cáncer de mama es poco frecuente en hombres, también pueden desarrollarlo. El actor mexicano Héctor Soberón, conocido por su papel en "María la del Barrio", compartió recientemente su diagnóstico.

Durante un encuentro con los medios, Soberón reflexionó sobre el padecimiento: "Hay que tomar conciencia, el cáncer no excluye a nadie", expresó.

Fue hace ocho meses cuando le detectaron un tumor en el pecho. Afortunadamente, se sometió a tratamiento médico y destacó la importancia de la prevención. Sin embargo, también reveló que uno de sus hermanos enfrenta una situación similar: "Pensamos que estaba sano, y de la noche a la mañana ya tiene metástasis; estamos todos ayudándole", comentó.

En el caso de Soberón, el tratamiento consistió únicamente en medicinas y resultó exitoso: "Hay que crear conciencia, porque dicen que el cáncer de mama no le da al hombre; sí le da, y puede ser tan grave como el de próstata", señaló. Afortunadamente, su diagnóstico fue a tiempo y no pasó a mayores.

El actor reconoció que, al recibir la noticia, se vio obligado a reflexionar sobre su vida. "Hablando con muchas personas, creo que el cáncer también puede ser provocado por las emociones", dijo. Este diagnóstico ha cambiado su perspectiva sobre la vida y cómo enfrentarse a las adversidades.

De acuerdo con Mayo Clinic, el cáncer de mama en los hombres comienza como una proliferación anormal de células en el tejido mamario, el cual está presente en todos los seres humanos, independientemente del género. Aunque es más común en hombres mayores, también puede desarrollarse a cualquier edad. Los tratamientos incluyen la extirpación del tejido mamario afectado, quimioterapia y radioterapia.

Los síntomas más comunes son un bulto o engrosamiento indoloro en el pecho, cambios en la piel como hoyuelos, arrugas o descamación, así como alteraciones en el pezón, que pueden incluir secreción o sangrado.