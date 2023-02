Hermano de Madonna muere; aseguran que fue por su alcoholismo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- El hermano mayor de Madonna, Anthony Ciccone, murió ayer a los 66 años; sin embargo, su familia se ha mantenido hermética al no hacer ningún pronunciamiento público luego del deceso, pues tal parece que el fallecido no sostenía una buena relación con sus familiares al grado de que, hace años, indicó que si muriera, ninguno de los integrantes de su núcleo se preocuparía por él.

Hace un par de horas, "TMZ" dio a conocer la noticia de la muerte de Anthony Ciccone, el hermano con el que Madonna se encuentra más cercana en edad, había perdido la vida supuestamente por sus problemas con el alcohol. Aún no hay ningún informe policial o sanitario que avale dicha versión que circula en internet.

El trascendido fue publicado por Joe Henry, uno de los cuñados de Anthony, el cual está casado con Melanie desde hace 35 años, la menor de las hermanas y los hermanos Cicone, y quien, a diferencia de la mayoría de la familia, sostuvo un trato cordial con el fallecido, según compartió en la publicación en la que lamentó su muerte.

"Mi cuñado, Anthony Gerard Ciccone, salió de este avión terrenal anoche. Lo conozco desde que tenía 15 años, en la primavera de nuestras vidas en Michigan ya han pasado tantos años", recordó su cuñado.

Además, expuso abiertamente la compleja personalidad de Anthony, al precisar que protagonizaron algunos malentendidos que sólo los hermanos atraviesan y saben superar.

"Como nota aquí el hermano Dave Henry (quien tomó esta fotografía), Anthony era un personaje complejo; y Dios sabe: nos enredamos en momentos, como los verdaderos hermanos pueden. Pero lo amaba, y lo entendía mejor de lo que a veces estaba dispuesto a dejar pasar. Pero los problemas se desvanecen; y la familia permanece (...)".

Henry dejó en claro el amor que sentía por Anthony, mostrándose evidentemente afectado por su partida, pues le deseó que ahora se encontrarse en un mejor lugar, a través de esta conmovedora despedida:

"Adiós, entonces, hermano Anthony. Quiero pensar que el dios en el que tu bendita madre (y la mía) creyó la tiene allí, esperando para recibirte. Al menos por hoy, nadie me disuadirá de esta visión", profundizó.

Pese a que Henry es familia política de Anthony, es la única persona que se pronunciado públicamente, mientras que las y los miembros de la familia Ciccone no han hecho ningún comentario, pues se sabe que no tenían comunicación con él; así lo precisó el propio Anthony hace unos años, durante una entrevista que concedió a "Daily Mail".

De acuerdo con las palabras de Anthony, para su familia era como si él no existiese, sugiriendo que, en caso de que algo le sucediese, no se enterarían pronto y tampoco se preocuparían mucho por la noticia.

"Soy un cero a sus ojos, una no persona. Soy una vergüenza. Si me congelé hasta morir, mi familia probablemente no lo sabría ni se preocuparía por eso durante seis meses", consideró en esa ocasión.

De hecho, en una publicación que data del 2011, el medio inglés dio a conocer que Anthony vivía debajo de un puente, ubicado en Michigan, Estados Unidos.

Con respecto al trato con Madonna, con quien sólo se llevada dos años pues él tenía 66 años y ella tiene 64, Anthony llegó a declarar que ninguno de los dos sentía afecto por la otra y el otro. "Nunca la amé en primer lugar, ella nunca me amó. Nunca nos amamos".

En lo que va del día, "la Reina del pop" no ha hecho ninguna publicación en sus redes sociales.