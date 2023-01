Hija de Elvis habría consumido drogas semanas antes de morir

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- Un nuevo informe sugiere que Lisa Marie Presley consumió opioides semanas antes de su muerte, debido a que estaba en búsqueda de perder peso para la temporada de premiaciones, a la cuales tenía planeado asistir, debido a que la película "Elvis" ha sido nominada por las distintas academias, sin embargo, el paro cardiaco que sufrió, y que produjo su muerte, se lo impidió.

"TMZ" tuvo acceso a un documento que revela que la hija de Elvis Presley, Lisa Marie, habría consumido opioides para bajar de peso pues, supuestamente, deseaba alcanzar una silueta esbelta durante los eventos en los que la película biográfica de su padre había sido nominada, sin embargo, sólo pudo estar presente en los Globos de Oro, pues la también cantante fallecería tan sólo dos días después de este evento, el 12 de enero pasado.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer hasta la fecha, la cantante de 54 años murió por un paro cardíaco, en las instalaciones de su casa en California, sin embargo, la nueva noticia en torno a su muerte ha provocado que diversos medios de comunicación internacional revisiten la entrevista que Lisa Marie concedió al reportero Billy Bush, durante la alfombra roja de los Globos de Oro, en la que lucía notablemente exhausta y mareada, al grado de que, durante la charla, se tomó un momento para dirigirse a su acompañante, el manager Jerry Schilling, a quien le indicó que se sostendría de él, tomándolo del brazo.

"Voy a agarrar tu brazo", se escucha decir a Presley.

De acuerdo con el sitio de noticias, Lisa Marie perdió de entre 40 a 50 libras, un peso equivalente a los 18 a 22 de kilos en cuestión de meses, pues también se ha revelado que en noviembre se sometió a una cirugía plástica, por su deseo de lucir lo mejor posible para aplaudir los logros obtenidos por "Elvis", la cinta de Baz Luhrmann que narra la vida de su padre, la cual está nominada al premio Oscar en ocho categorías, incluida la de Mejor película.

La información publicada ha llamado la atención, debido a que Lisa Marie luchó contra su adicción a las drogas a lo largo de toda su vida, pues en su obra autobiográfica, publicada en 2015, confía que consumió toda clase de estupefacientes desde los 13 a 17 años, edad en la que su madre, Priscilla Presley, la internó en un centro de rehabilitación de cienciólogos con sede en Hollywood.

"Cocaína, sedantes, marihuana y bebida, todo al mismo tiempo... No sé cómo sobreviví. Me desperté un día con un montón de gente en el suelo. Conduje hasta la Iglesia de Scientology y dije: 'Alguien... ayúdeme ahora mismo'", recordó Lisa Marie en sus memorias.

El supuesto consumo de opioides de la cantante ha desatado diversas teorías en las que se sugiere que fue esa la causa de su muerte, pues hace poco la FDA aprobó un nuevo medicamento para perder peso, sin embargo, luego de que "Daily mail" consultara a una experta en cirugía bariátrica e integrante de la Junta Estadounidense de Medicina de la Obesidad, la doctora estimó que en el hipotético caso de que Lisa Marie hubiera consumido este fármaco, la posibilidad de que este desencadenara su muerte era muy poco probable.

La experta indicó que, pese a que esta clase de medicamentos altera la frecuencia cardiaca, es decir la velocidad con la que late el corazón, se trata de un cambio casi imperceptible: "Es solo un aumento de uno o dos latidos, por lo que realmente no debería tener un gran impacto en los resultados cardíacos", aclaró.