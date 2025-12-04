Hijo de Jenni Rivera lanza álbum tributo 'La gran señora-Banda'

Miami (EE.UU), 4 dic (EFE). El legado de Jenni Rivera, fallecida en un accidente aéreo en 2012, continúa vivo con el lanzamiento este jueves de 'La gran señora-Banda', una reinterpretación del icónico álbum original de 2009, ahora con nuevos arreglos.

El álbum de la 'Diva de la banda', producido por Luciano Luna y bajo la dirección creativa de Johnny López, hijo menor de Jenni, se estrena hoy a las 19:11 hora local (00:11 GMT del viernes), en honor a la hora de nacimiento de la artista, detalló un comunicado.

Todas las canciones mantienen las voces originales del disco de mariachi, excepto 'Yo soy una mujer', que incluye un audio inédito grabado en 2008.

El álbum incorpora momentos auténticos de Jenni en conciertos, con frases emblemáticas que capturan su personalidad única, mientras que el tema principal, 'No llega el olvido', fue compuesto por Espinosa Paz.

La lista de canciones incluye también éxitos como 'La cara bonita', 'Por qué no le calas' y 'Amarga Navidad', que destacan su fuerza, autenticidad y legado en el regional mexicano, subraya el comunicado.

"Han pasado 13 años desde el fallecimiento de mi madre, y el amor y apoyo que continúa recibiendo siguen siendo verdaderamente conmovedores", señala Jacqie Rivera, hija de Jenni, en el comunicado "Su legado sigue vivo gracias a cada uno de ustedes. Hoy tengo el honor de compartir un momento que se siente como un círculo completo"agregó.

Detalló que el lanzamiento bajo Virgin Music, fue junto al mismo Víctor González, con quien firmó su último contrato hace 14 años.

"La vida tiene una manera especial de cerrar historias, y este momento es profundamente significativo. Un agradecimiento muy especial a Johnny por creer tanto en este proyecto", indicó.