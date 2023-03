Hijo de López Tarso revela cómo fueron sus últimos momentos

A-AA+

La noche de ayer se apagó la luz de una de las estrellas más grandes del mundo del espectáculo en México, el primer actor Ignacio López Tarso perdió la vida a los 98 años de edad.

Durante varios días luchó contra una neumonía grave y una oclusión intestinal que derivó en una falla orgánica múltiple; sin embargo, y de acuerdo con su familia, los últimos minutos que pasó con vida estuvo rodeado de sus seres queridos; incluso, revelaron que murió tranquilo y tomado de la mano de uno de sus nietos:

"Toño lo tenía agarrado de la mano y le puso música. (Murió) dormido", dijo Juan Ignacio Aranda, hijo de López Tarso a su llegada al servicio funerario que se lleva a cabo al sur de la CDMX. "Un beso y abrazo muy cariñoso a todos", agregó para agradecer a todos los amigos y seguidores que les han expresado su cariño.

"Ha muerto el mejor actor de Hispanoamérica, en mi opinión fue un ser espléndido, maravilloso, un gran actor, un maravilloso padre y lo despedimos con mucho amor", declaró Aranda en entrevista con los medios de comunicación.

Informó que la familia estará en esta funeraria, ubicada en San Jerónimo, hasta las 16:00 horas, después se van a transportar hasta el Palacio de Bellas Artes, donde se le hará un homenaje al protagonista de "Macario".

"Iremos llegando todos poco a poco, estaremos aquí para despedir a mi padre, quienes quieran venir a despedirse de él, aquí (en la funeraria); nos invita Lucila Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), estaremos en el palacio de las 18:45 a las 20:00 y después no sabemos qué vamos a hacer.

Sobre dónde descansarán los restos del primer actor, Juan Ignacio reveló que aún no lo han decidido, pero les encantaría que don Ignacio estuviera cerca del gran amor de su vida: "Tengo que platicar con mi familia para ponernos de acuerdo, queremos incinerar, cremar a mi padre y ponerlo al lado de mi madre", expresó Aranda quien aclaró que su papá no tenía ninguna última voluntad.

Comentó que no sabe si la Asociación Nacional de Actores (ANDA) vaya a organizar algún tributo para el fallecido histrión, lo que sí es que dijo que se portó muy espléndida con su padre y lo trató muy bien.

"En el hospital pasó por momentos difíciles mi padre, pero el servicio médico de la ANDA nos trató muy bien, seguramente estarán presentes en Bellas Artes".

"Hubiera sido lindo llevarlo al (teatro) Jorge Negrete, también el productor Daniel Gómez Casanova quiere llevarlo al Teatro San Jerónimo porque es ahí donde mi padre hizo las últimas cuatro, cinco obras, lo quieren mucho, se querían mucho, Daniel, su familia, su familia y mi padre y creo que sería lindo llevarlo allá y después a cremarlo no sé a qué hora, no sé en dónde, todavía nada de eso".

Así será el homenaje en Bellas Artes

Respecto al homenaje en Bellas Artes mencionó que habrá varios oradores, pues se hizo una lista de amigos muy queridos por la familia, quienes estarán presentes para dar algún discurso, aunque no sabe quiénes hayan confirmado.

"Nos han solicitado una lista de quiénes podrían decir algunas palabras y también de la familia, habrá alguien que lo despidamos ahí, habrá guardias de honor en fin, todo esto que se hace".

También indicó que su papá dejó mucho trabajo pendiente por hacer, así como varios homenajes en vida como en el mismo Bellas Artes, en San Luis Potosí, en el Teatro Degollado en Guanajuato y en Guadalajara, Jalisco.

"Se venían muchas cosas, desgraciadamente se concluye aquí. Una vida espléndida, una vida creativa, una vida productiva fue sensacional López Tarso.

"Ya no quiero llorar, discúlpenme ya no quiero llorar ante la prensa, les agradezco mucho, va a venir mucha gente, entrevístenlos yo quiero pasar y estar con mi familia".