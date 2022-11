Hijos de Héctor Bonilla revelan la última petición del actor

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- El pasado 25 de noviembre el mundo del espectáculo se vistió de luto con la partida del primer actor Héctor Bonilla, quien falleció a sus 83 años a causa de cáncer de riñón: un padecimiento que le fue detectado hace cuatro años, ahora son sus hijos Fernando y Sergio quienes en medio del dolor rompieron el silencio y revelaron cuál fue la petición del famoso antes de morir.

Fue a través de "Sale el sol" en donde los también actores hablaron sobre su sentir ante la fuerte noticia.

"Estamos evidentemente muy tristes pero también muy tranquilos porque fue una despedida; una transición muy dócil y mi padre tenía muchos padecimientos así que fue de la mejor manera", externó Fernando.

Por su parte, Fernando agregó que aunque fue una pesadilla vivir el cáncer junto a su padre, se sienten afortunados en cómo vivieron la transición, debido a que fue pacífico la forma en que falleció: "Inicia un viaje para nosotros, de mucha tarea que nos dejó mi padre. En eso estamos", dijo.

Con respecto a Sofía, esposa del desaparecido, Fernando comentó que la pareja era inseparable, por lo que una de las preocupaciones de Héctor era que no dejaran a su alma gemela sola.

"Mi mamá y mi papá eran siameses, estaban pegados todo el tiempo. Lo que sí puedo decir al respecto es que mi padre se fue en paz, en muchos sentidos, creo que mi padre no se quedó con nada por hacer, sin deberle nada a nadie, se fue con la tarea hecha", dijo.

Sin embargo, Fer detalló que el "pendiente" que tenía Bonilla también se lo dijo incluso mediante un WhatsApp.

"La única preocupación con la que se fue mi padre era que no dejáramos a mi mamá sola, era lo único que le angustiaba y me lo repetía constantemente", agregó.

También dijo que hasta el momento percibe que su madre está tranquila por cómo se dieron las cosas: "La mejor manera de honrar los deseos de mi papá es apapachar a mi madre", concluyó.

El actor fue homenajeado ayer en el Palacio de Bellas Artes en donde algunos de sus colegas lo despidieron, le dedicaron algunas palabras y recordaron anécdotas junto a él. En el evento estuvo presente Sofía, hijos y nietos.

---Héctor Bonilla y su lucha contra el cáncer

"Estoy bien, como una persona con cáncer pero bien", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL al cumplir 83 años en marzo pasado.

El actor fue diagnosticado con cáncer de riñón en el 2019.

Bonilla habría contado años atrás que su padecimiento se desarrolló en el órgano derecho. Pese a la , Héctor siempre se mostró positivo: "El 14 de marzo cumplí 83 años, así que se puede decir que estoy viviendo horas extras, y las he vivido muy contento", expresó durante este año para "Univisión".

El actor aclaró que no estaba preocupado sino al contrario sólo deseaba seguir trabajando y haciendo lo que le apasionaba: "Escribir, dirigir, actuar y cumplir mi ciclo. Con eso estoy más que satisfecho".