La ponen orgullosa

Mejor regalo no pudo haber recibido Shakira este Día de las Madres, la cantante disfrutó de la faceta musical y artística de sus dos hijos, Milan, de 12 años, y Sasha, de 10, quienes aparecen en su primer videoclip interpretando su primer single “The One”.

El mágico momento circula en redes sociales, Milan demuestra su habilidad con la batería y Sasha pone la voz a una canción incluida en el nuevo álbum colectivo Next Generation of Artists, producido por la fundación Let It Beat y Let It Beat! Music Academy. Este proyecto reúne a jóvenes talentos de todo el mundo,y el videoclip se estrenó en una gala especial celebrada en Miami, donde la cantante estuvo presente para apoyar a sus hijos.

El evento aplaudió a los nacientes talentos juveniles, entre ellos Milan y Sasha, quienes han mostrado gusto y talento por la música, y que acompañaron a su madre en varios de sus conciertos de la gira “Las mujeres ya no lloran”.

Ahora, Shakira aplaudió emocionada a sus pequeños en la primera gala de realizada en The Deck Miami, en el marco del Día de las Madres, un homenaje vibrante a la música, la familia y los sueños.

En el marco del programa Next Generation of Artists, jóvenes de entre 10 y 20 años presentaron sus propias canciones del álbum “All foy you”, producido por el multipremiado Guillermo Vadalá y Nerina Nicotra bajo el sello de Sony Music Latin.

Dicho momento no se lo perdió Shakira, quien aplaudió emocionada a sus dos hijos quienes además de estrenar videoclip, brillaron en el escenario.