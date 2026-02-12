Hilary Duff confirma concierto en México para febrero de 2027

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- Los amantes del pop de la década de los 2000 celebraron el anuncio de la próxima gira de Hilary Duff "The lucky me Tour", donde se confirmó que visitará México el siguiente año.

Hilary Duff concierto México 2027

La protagonista de la exitosa serie "Lizzie McGuire" se presentará el 12 de febrero del 2027 en el Palacio de los Deportes, en un show donde revivirá la nostalgia con éxitos como "What Dreams Are Made Of" y "Come Clean", canciones que se volvieron parte de la infancia de toda una generación.

Reacciones y expectativa entre fans mexicanos

Por este motivo, la reacción de los fans se hizo presente en redes sociales provocando una ola de divertidos memes.

Rápidamente los fans mexicanos se hicieron presentes al verse incluidos dentro de la próxima gira de la cantante.

Las referencias a la serie "Lizzie McGuire" no podían faltar en esta lluvia de memes.

Con una amplia cartelera de conciertos en el año y los anuncios de otros artistas internacionales, muchos seguidores de la cantante mencionaron que no alcanzarán a ahorrar para la preventa que será este viernes.

Asimismo, decenas de internautas señalaron que estará difícil la batalla por los boletos en la preventa.

Sin embargo, la emoción por ver a su artista favorita del año 2000 sembró la alegría en la red.