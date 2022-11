Hillary Duff se despide de Aaron Carter

A-AA+

La repentina muerte del cantante Aaron Carter, hermano de Nick Carter, no sólo causó gran conmoción entre sus fans y el mundo del espectáculo, también dejó un gran vacío en su familia y de toda la gente que llegó a conocerlo.

Entre ellas se encuentra la actriz Hillary Duff, con quien Carter mantuvo una relación amorosa hace ya varios años y quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida, a través de las redes sociales.

La también cantante empezó describiendo la increíble persona que era su exnovio, a pesar de todos los problemas que vivió durante los últimos años de su vida: "Para Aaron, lamento profundamente que la vida haya sido tan dura para ti y que hayas tenido que luchar frente a todo el mundo. Tenías un encanto que era absolutamente efervescente", escribió.

Además recordó lo que vivieron juntos y confesó que, aunque su historia fue un amor de adolescentes, llegó a quererlo profundamente: "Mi yo adolescente te amaba profundamente. Envío amor a su familia en este momento. Descansa tranquilo", finalizó.

Hillary y Aaron se conocieron en la primera década de los 2000, cuando ella protagonizaba la serie infantil "Lizzie Maguire" y en uno de los capítulos el joven apareció como un invitado especial.

En 2002 comenzaron a salir y se convirtieron en una de las parejas favoritas del público; su noviazgo fue muy intermitente y tres años más tarde él reveló que la causa del truene fue Lindsay Lohan: "Me aburrí un poco, así que fui y comencé a conocer a Lindsay (Lohan), y salir con ella", dijo en su momento.

Este fin de semana el cuerpo de Carter fue encontrado sin vida en la bañera de su casa, por el momento las causas del deceso no se han dado a conocer.