Holograma con el que "revivieron" a José José divide opiniones

La tarde de este miércoles se llevó a cabo un evento en la alcaldía Azcapotzalco para rendir homenaje a la leyenda de la balada romántica, el llamado "Príncipe de la canción", José José.

Este 28 de septiembre se cumplieron tres años desde que el icónico cantante dio su último suspiro en Miami, ciudad donde radicó los últimos meses de vida. Sin embargo, México siempre fue una parte importante de su vida y su carrera, es por ello que su hijo José Joel y su exesposa, Anel Noreña, organizaron un concierto para recordarlo.

La gran promesa del evento fue "revivir" al cantante mediante un holograma, para que pudiera cantarle una vez más al público que tanto lo quiere. Y efectivamente, fue el holograma el que se robó el show, pero por las razones equivocadas.

Y es que, en las redes sociales, los usuarios descargaron una bomba de críticas a los efectos que se usaron para traer de regreso a José José no fueron de mucha de calidad y aseguraron que no sólo la imagen deba mucho que desear, también la voz de la animación fue mala.

"Don José José se volvería a morir si hubiera visto eso", "Chale parece un display de cartón", Esto es como bizarro no sé ni cómo describirlo", "Los efectos especiales de Odisea Burbujas eran más creíbles", "Ese Pepito nomás invirtiendo tres pesos para sacar millones", "No sé qué me impresiona más, que se atrevieron a presentar esto con ese holograma o que El José Joel canta espantoso", "Hace falta mucho presupuesto", son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Lo que sí es cierto es que el evento tuvo un gran poder de convocatoria y a pesar de las críticas y los tropiezos, los fans del desaparecido intérprete estuvieron felices de recordarlo.

Presentan a José José en holograma, a tres años de su muerte

Video : Jorge Patiño pic.twitter.com/DSdOzZKwjp — Vaya Vaya (@vayavayatv) September 29, 2022