Ciudad de México. - El Royal Mail británico homenajeará a Iron Maiden con una serie de sellos postales.

Los timbres, que saldrán a la venta el 12 de enero, representan a las leyendas británicas del heavy metal a lo largo de las décadas. Ocho sellos muestran a Miden actuando, mientras que una hoja aparte contiene cuatro sellos de Eddie, la mascota de la banda.

Las fotos en directo incluyen una imagen de Bruce Dickinson capturada en el Hammersmith Odeon de Londres durante la gira “World Piece” en 1983, así como dos imágenes de la gira “Legacy Of The Beast”, de 2018.

Los cuatro sellos de Eddie representan a la mascota tal y como aparecía en las ilustraciones del álbum debut de la banda y en su último LP, “Senjutsu” de 2021, así como en las fundas de los sencillos “The Trooper” y “Aces High”.

En anteriores emisiones de sellos de la agencia postal británica han aparecido figuras del rock como The Beatles, Elton John, Pink Floyd, David Bowie y Queen.

Ante esta noticia Steve Harris declaró, “Todos quedamos absolutamente asombrados, en el buen sentido, cuando escuchamos por primera vez sobre el proyecto conmemorativo, y nos quedamos igualmente sin palabras cuando vimos las estampillas por primera vez. Se ven magníficos y realmente capturan la esencia y la energía de Maiden”.

Por su parte el manager del grupo musical, Rod Smallwood, dijo, “Como una banda que nunca ha tocado según las reglas de nadie más durante más de 40 años, es muy gratificante verlos honrados en su país de origen de esta manera. Estamos orgullosos de mostrar cómo estos seis miembros de la banda siguen atrayendo a más y más fanáticos cada año con su música y sus espectáculos legendarios, que creo que estos sellos realmente captan bien”.

Además, David Gold, el director de política y asuntos públicos externos de Royal Mail, comentó que “Pocas bandas en la historia de la música rock pueden llamarse auténticas leyendas del rock, pero Iron Maiden son solo eso, y más”.

Iron Maiden se formó en Londres en 1975 por Harris. Según Official Charts Company el grupo ha tenido un número 1 en el Reino Unido con el sencillo de 1988 Bring Your Daughter to the Slaughter y 35 canciones en el Top 40, a lo largo de su historia.