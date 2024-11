Hugh Grant encuentra la felicidad interpretando a monstruos en 'Heretic'

NUEVA YORK (AP) — Tras algunos problemas para conectarse a Zoom, Hugh Grant finalmente opta por llamar por teléfono.

"Lo siento", se disculpa. "Infierno tecnológico". De hecho, Grant no es amante de la tecnología. Los teléfonos inteligentes, por ejemplo, los llama "la caja de Pandora del diablo".

"Creo que nos están matando. Los odio", dice. "Me tomo largas vacaciones de ellos, tres o cuatro días seguidos. Maravilloso".

El infierno, y nuestra proximidad a él, es un tema de la nueva película de Grant, "Heretic" ("Hereje"). En ella, dos jóvenes misioneras mormonas (Chloe East, Sophie Thatcher) tocan a una puerta de la que pronto se arrepentirán. Son recibidas por el Sr. Reed (Grant), un hombre inicialmente encantador que pone a prueba su fe en un debate teológico, y luego, en cosas mucho peores.

Tras décadas en comedias románticas, Grant ha pasado los últimos años interpretando a narcisistas, raros y asesinos, a menudo obteniendo el mayor reconocimiento de su carrera. Pero en "Heretic", un thriller de terror de A24, el giro de Grant hacia el lado oscuro alcanza un nuevo extremo. El actor que una vez tartamudeó encantadoramente en "Four Weddings and a Funeral" ("Cuatro bodas y un funeral") y que bailó al ritmo de las Pointer Sisters en "Love Actually" ("Realmente amor") ahora está haciendo cosas atroces a jovencitas en un sótano.

"Fue un desafío", dice Grant. "Creo que los seres humanos necesitan desafíos. La cerveza sabe mejor por la noche si antes escalaste una montaña. Él era simplemente maravillosamente jodido".

"Heretic", que se estrena en cines el viernes, es dirigida por Scott Beck y Bryan Woods, coguionistas de "A Quiet Place" ("Un lugar en silencio"). En manos de Grant, el Sr. Reed es un malvado divinamente bueno, un erudito espeluznante cuyos monólogos irónicos se nutren de una amplia gama de referencias, incluyendo, apropiadamente, "Creep" de Radiohead.

En entrevista, Grant habló sobre estos y otros aspectos de su personaje, su transición de ídolo de comedias románticas a villano de terror y su afecto perdurable por "The Sound of Music" ("La novicia rebelde").

AP: En este descenso a territorios más oscuros, nada puede ser más audaz que tu imitación de Jar Jar Binks en "Heretic".

GRANT: Gracias. No es fácil para ningún actor.

AP: ¿Estaba eso en el guion o fue idea tuya?

GRANT: Es difícil recordar qué fue de los escritores y qué fue mío. Pero estoy bastante seguro de que hacer la imitación de Jar Jar Binks fue mi idea.

AP: ¿Sabías que había una interpretación de Jar Jar Binks dentro e ti?

GRANT: No, no lo sabía. Solo pensé que sería divertido si el personaje lo hiciera porque sería simplemente raro. Y, de hecho, lo extraño de mí es que nunca he visto una película de "Star Wars".

AP: ¿Has visto muchas películas de terror?

GRANT: No puedo. Son demasiado aterradoras para mí. Vi "The Exorcist" ("El exorcista") cuando era demasiado joven y he estado en terapia desde entonces. Vi una por error recientemente, que fue "Midsommar". Pensé que parecía una alegre comedia sueca. La puse una noche para animar a mi esposa sueca y todavía está muy, muy traumatizada.

AP: ¿Tienes alguna teoría sobre por qué el terror ha sido tan popular en los últimos años?

GRANT: Es fascinante, ¿verdad? No lo sé. Quizás estos son los últimos tiempos, los días finales, el apocalipsis. Lo sabemos en el fondo pero por alguna razón no queremos enfrentarlo. No lo sé, pero es maravilloso que envíe a la gente a los cines.

AP: Has hablado antes sobre tu afinidad por la gran pantalla. ¿Es preocupante para ti la aparente disminución de la asistencia a los cines?

GRANT: Lo es. Hablando del fin de los días. Para mí, uno de los signos más sombríos o presagios es el cierre gradual de los cines, y no sólo eso, donde vivo en Londres, sino el cierre de bares. El bar donde conocí a mi esposa, que era una fiesta cada noche de la semana, ahora está mayormente cerrado. Creo que el hecho de que todos nos quedemos en casa, mirando nuestras cajas de Pandora del diablo es profundamente trágico, o viendo cosas en streaming por nosotros mismos con quizás uno o dos miembros de la familia. Estas cosas deberían ser experiencias colectivas.

AP: Un elemento que has dicho que influye en tu elección de roles es si crees que la película será entretenida. ¿Encuentras que tu barómetro para eso sigue siendo preciso?

GRANT: Mi habilidad para evaluar lo que es entretenido, solía estar muy orgulloso de ella. En los viejos tiempos, mi carrera anterior, solía decir: "No estoy tan orgulloso de mi actuación, pero estoy orgulloso del hecho de que las películas que he hecho, en general, han sido entretenidas y he sido bueno eligiéndolas". Y luego, de la noche a la mañana, me volví muy malo eligiéndolas. No sé, perdí el toque del espíritu de la época, supongo. Eso puede pasar. Ahora, siento que he encontrado algo de nuevo. Si el personaje me divierte y creo que voy a disfrutar siendo esa persona, entonces tiendo a aceptar el trabajo. A veces, cuando los actores lo disfrutan, funciona.

AP: Entonces, ¿vas más ahora por lo que respondes personalmente?

GRANT: Sí, no tengo nada más en qué basarme. Y no soy el personaje principal, la película no depende de mí. No tengo que preocuparme tanto si va bien, regular o mal. Solo voy por: ¿Creo que me voy a divertir en esto?

AP: ¿Cuándo marcarías este cambio para ti?

GRANT: El gran cambio fue después de "Did You Hear About the Morgans?" ("¿Y dónde están los Morgan?") Eso fue oficialmente el fin de la comedia romántica para mí. No pasó mucho después de eso en términos de shows. Me dediqué a la campaña política y estaba bastante feliz, de hecho. Pero poco a poco, proyectos extraños, como "Cloud Atlas" de los Wachowski, luego Stephen Fears llegó con "Florence Foster Jenkins" y "A Very English Scandal". "Paddington 2". Esos personajes interesantes, complejos, a menudo no muy agradables, narcisistas y raros comenzaron a emerger de los bosques.

AP: Siempre pensé, mientras hacías algunas excelentes comedias, que tuviste la desgracia de convertirte en una estrella cuando Hollywood no era tan bueno haciendo comedias.

GRANT: Mirando en retrospectiva, tuve mucha suerte. Tuve a Richard Curtis por un lado, quien no sólo es un escritor cómico talentoso, puede hacer comedia pura como "Black Adder", pero es un dramaturgo no reconocido. Esas comedias están basadas en el dolor. La comedia está ahí para lidiar con el dolor. Son personas con amor no correspondido, amor perdido, duelo, hermanos con enfermedades mentales, dolor real. Así que tuve suerte con él.

Y creo que tuve mucha suerte con Marc Lawrence, quien simplemente tenía un maravilloso don para la celebración de la vida. A él realmente le gustan las personas, lo cual es tan raro. Así que películas como "Music and Lyrics" ("Letra y música") tienen una ligereza sostenida y edificante. Es un talento no reconocido.

AP: Me gustan sus películas.

GRANT: ¿Sabes quién realmente las ama? La persona más sorprendente del mundo. Quentin Tarantino. Tarantino se abrió paso entre una multitud en una fiesta en Londres una vez para decir, (hace impresión de Tarantino) "Hombre, me encantaron ´Music and Lyrics´ y ´Two Weeks Notice´". Me contó toda la trama de ambas películas y cómo estaba viendo una de ellas en un avión y el avión aterrizó y tuvo que correr a una tienda de DVD para comprar el disco para poder ver el final. Pensé que tal vez estaba bromeando, pero no creo que lo estuviera. Alguien me dijo que en su cine aquí en Hollywood, un teatro bastante genial que muestra películas en 35 mm, ha tenido funciones de "Music and Lyrics", nada menos.

AP: Quizás eso sea un poco como cómo te sientes sobre "The Sound of Music".

GRANT: Sí, mi entusiasmo por esa película se ha extendido. Acabo de ser invitado a una celebración por el 60 aniversario el próximo año en Salzburgo. Podría ir. Podría usar (el traje típico de Baviera) lederhosen. O podría usar un vestido blanco con una banda de raso azul, como hice en la escuela cuando interpreté a Brigitta Von Trapp.

AP: ¿Es eso cierto?

GRANT: Sí, estaba en una escuela inglesa solo para niños y interpreté, creo, a la tercera hija más joven.

AP: ¿Hay algo más al nivel de "The Sound of Music" para ti?

GRANT: Cuanto más envejezco, más amo la canción y el baile. Me encuentro viendo mucho más a Fred Astaire, Gene Kelly, cosas así. Porque la vida es tan estresante y las noticias son tan espantosas que es difícil ver cosas muy serias y levantarte después. Vi "The Zone of Interest" ("Zona de interés") viniendo de Londres el otro día. Y tengo que decir que eso es lo mejor que se puede obtener cuanto a realización de películas. Aunque no iguala a "The Sound of Music", obviamente.

AP: Tu giro hacia roles más dramáticos y complicados, ¿ha sido gratificante?

GRANT: Sí, extrañamente lo ha sido, y es difícil decir por qué. ¿Es una especie de exorcismo o algo así? No lo sé. Allá en mis 20 años, cuando comencé a actuar, lo único que pensé que podría aportar al entretenimiento era hacer personajes tontos, hacer voces. Los hacía de niño hasta el punto de volver loca a la gente. Nunca fui yo mismo. Mis padres y mis maestros solían decir: "Vamos, déjalo. ¿Quién es el verdadero Hugh Grant?" Así que fue un poco raro tener una carrera como protagonista de comedias románticas donde no llegué a ser nadie inusual o raro. Siento que esto es algo que puedo hacer, y que me gusta hacer. Al mismo tiempo, aprendí algunos trucos de la actuación en cine y mejoré un poco.

AP: ¿Qué tipo de trucos?

GRANT: Lo grande para mí fue que aprendí a confiar un poco más en mí mismo cuando estás realmente frente a la cámara. Hay un peligro terrible cuando la gente actúa en películas. Están tan asustados de este gran momento de presión que se avecina que, de alguna, manera pre-ensayan y piensan: "Voy a decir el diálogo de esta manera, y es excelente de esa manera, y sólo trataré de reproducir eso en el día". Pero eso no es bueno. Tienes que reinventarlo en el día.

El trabajo de preparación no debería ser cómo vas a decir los diálogos, el trabajo de preparación debería ser, bueno, para mí, de todos modos, una especie de marinada absurdamente prolongada y profunda como un trozo de carne vieja que dejas en remojo durante semanas y meses en salsa hasta que esté llena de sabor. Así que mi marinada toma la forma de un examen muy, muy meticuloso y minucioso del guion: ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago esto? ¿Qué pasó en la infancia para que esta persona se comporte así? ¿Cómo era su madre? ¿Cómo era su padre?

En el caso del Sr. Reed en "Heretic", sería: Vamos a ver algunos asesinos en serie. Vamos a ver algunos líderes de culto. Vamos a ver algunos ateos. Es curioso lo importante que es el vestuario. De repente, algo, una cosa, una cosa visual, física, te hace decir: Ese es él. Con el Sr. Reed fue la idea de la mezclilla doble. No uso realmente mezclilla sobre mezclilla en la película, pero me di cuenta de que sí, él es el Sr. Mezclilla Doble. Piensa que es un profesor genial en la universidad, el que está en onda con los jóvenes, haciendo bromas.

AP: Me sorprendió saber que has hecho ese tipo de investigación para los roles desde la década de 1990.

GRANT: Sí, es cierto. Pero hacerlo en esas comedias románticas, no estoy seguro de haber llegado realmente a ningún lado en particular. Realmente no estaba creando monstruos. Es más fácil cuando estás creando monstruos. Estoy fascinado por las distorsiones extrañas y bizarras en las que los seres humanos se retuercen emocional, intelectual y físicamente por las pruebas y tribulaciones de la vida. No estoy seguro de que ninguno de mis personajes en las comedias románticas estuviera lo suficientemente retorcido como para hacer fluir completamente mis jugos.

AP: ¿Compartes el escepticismo del Sr. Reed en cuanto a la fe?

GRANT: No necesariamente desde el punto de vista de la religión. Pero hay una parte de mí, probablemente una parte no muy atractiva de mí, que le gusta destrozar los ídolos de la gente. Cualquiera que sienta que está siendo un poco demasiado engreído o demasiado pretencioso, no me gusta ver eso. Me gusta desmontarlos un poco. Mi madre lo hacía. No le gustaba que mi hermano o yo estuviéramos demasiado arriba y encontraba alguna manera de devolvernos al nivel del suelo.

AP: Después de este papel, podría ser difícil para ti encontrar algo más oscuro...

GRANT: Estoy de acuerdo.

AP: ¿Eso te hace querer ir más oscuro aún o rebotar en la otra dirección?

GRANT: Es una muy buena pregunta a la que no tengo respuesta. De hecho, hay algo sobre mi escritorio en la otra habitación que es bastante extraño y relativamente fresco. Estoy de acuerdo, no estoy muy seguro de hacia dónde ir desde aquí. Quizás sea hacia el canto y el baile.