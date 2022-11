Idles, la banda británica de rock que homenajeó a Jorge Campos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- El guitarrista de la banda británica de hard rock, Idles, Mark Bowen, decidió hacer homenaje al jugador de futbol mexicano, Jorge Campos, durante su presentación en el Festival Corona Capital 2022.

Durante la tercera y última noche del evento musical que se lleva a cabo en las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez la banda se presentó en el escenario principal y Bowen brilló por ser el único integrante con un outfit llena de colores.

La camisa que portó el músico está inspirada en el uniforme que usó el delantero durante el mundial de futbol en Estados Unidos en el año 1994, principalmente rosa, con rombos amarillos en el pecho y las mangas.

Anteriormente ya lo había hecho durante el festival estadounidense en "Sea Her Now" en septiembre de este año, pero ahora fue más significativo para los fans que apreciaron el gesto hacia el portero nacional.

"Está vergas porque se tiene que adaptar al lugar donde está tocando, si él está en México que chido que traiga algo así", dijo Oscar Briceño, quien llegó desde Guadalajara y se unió al grupo de jóvenes que hicieron un slam durante el show.

Además su vocalista, Joe Talbot, se esforzó entre cada canción para agradecer al público en español. Después dedicó algunas palabras de aprecio hacia el país.

"Amamos esta maldita ciudad, este país es lo mejor debido a su gente, de las mejores cosas que yo he visto, este es un gran regalo para nosotros", dijo Talbot.

En el repertorio de la noche los fans, quienes bailaban al ritmo de la batería, los sintetizadores y las guitarras escucharon canciones como "Mother", Crawl", "Grounds" y "Stockholm Syndrome".

"Estamos felices de estar aquí con la mejor audiencia del mundo. Gracias México, los amamos", expresó el líder de la agrupación formada en el año 2009.