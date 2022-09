IFT autoriza concentración de Warner Bros Discovery con subsidiarias

A-AA+

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) autorizó la adquisición por parte de Warner Bros. Discovery (WDB) de las subsidiarias mexicanas de Warner Media, incluyendo sus respectivos negocios y operaciones, así como la distribución directa al consumidor de HBO Max en México.

De acuerdo con el organismo, la concentración, inicialmente presentada el 24 de septiembre de 2021, consistía en la adquisición por parte de Discovery, Inc. del negocio Warner Media propiedad de AT&T, incluyendo subsidiarias extranjeras y subsidiarias mexicanas, así como la adquisición diluida, por parte de los accionistas de AT&T, de acciones representativas del capital social de Discovery, y el cambio de denominación de Discovery por la de Warner Bros Discovery.

"El Pleno del IFT consideró procedente analizar y emitir resolución sobre la operación mexicana toda vez que se trata de una operación notificada que no se ha realizado y sobre la que es posible identificar sus efectos de manera separada respecto a los de la Operación Internacional", dijo el IFT.

De acuerdo con el análisis realizado por el IFT, en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en México, WBD y el negocio mexicano coinciden en los mercados de provisión y licenciamiento de contenidos audiovisuales a proveedores del servicio de distribución de plataformas de internet (OTT, por sus siglas en inglés), de contenidos audiovisuales y de provisión del servicio de distribución de contenidos audiovisuales.

"En estos mercados, los agentes involucrados no tienen participaciones de mercado elevadas, por lo que no se prevé que la operación genere riesgos a la libre concurrencia y competencia económica", dijo el IFT.