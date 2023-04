Imelda Garza habla de la muerte de su esposo Julián Figueroa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- Imelda Garza Tuñón, ahora viuda de Julián Figueroa, rompió el silencio tras darse a conocer el deceso de su esposo, quien murió a los 27 años, por lo que la joven recurrió a sus redes sociales compartiendo una serie de fotografías a lado de su pareja, con quien sostuvo una relación amorosa desde hace nueve años, destacando el amor que siente por él y lo desconsolada que se encuentra.

La noche de ayer se dio a conocer que Julián Figueroa murió, tras atravesar un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, luego de ser encontrado sin signos vitales en su habitación. Pese a que la noticia de su deceso se supo desde anoche, no fue sino hasta que esta mañana, Christian Villegas, el relacionista público de Maribel Guardia, escribió las causas de la muerte del joven cantante, a través de las cuentas oficiales de la actriz, quien Marco Chacón ha indicado que se encuentra destrozada.

Tras darse a conocer la noticia, tanto la madre de Julián como su esposa no se habían pronunciado, hasta que hace unos minutos, la pareja del músico subió un par de fotografías de ella y Figueroa, en la que habló de la despedida de su esposo y el padre de su hijo, José Julián Figueroa Garza que, el próximo 5 de mayo, cumplirá seis años.

"Te amo por siempre. Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amore", escribió la joven, quien contrajo nupcias con Julián en 2017.

Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa sostuvieron una relación de nueve años, luego de convertirse en pareja en 2013, cuando tenían tan sólo 16 y 18 años, respectivamente.

A lo largo de su relación, la cual dio inicio en 2013, año en el que Figueroa le pidió a Ime que se convirtieran novios, vivieron altos y bajos, pues en una entrevista que la también cantante dio a Imagen hace tres meses, indicó que a lo largo de su relación llegaron a terminar en diferentes ocasiones, con los años y su matrimonio, se convirtieron en un equipo, por lo que, ni pese al episodio en que Julián besó a una fan -en agosto del año pasado-, pudieron separarse, pues en ese momento, el músico pidió disculpas a su esposa y se comprometió a ganarse nuevamente su confianza.