Imelda Tuñón llama 'monstruo' a Maribel Guardia en medio de un conflicto familiar

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- Imelda Tuñón, la viuda de José Julián, el único hijo de Maribel Guardia, compartió un mensaje en el que recordó lo vivido hace un año, cuando su suegra aseguró que tenía problemas de adicción y mientras se aclaró la situación, ella y su nieto José Julián vivieron juntos por un tiempo.

Tuñón, quien a raíz de ese problema no tiene relación actual con Maribel, compartió una foto de su mano entrelazada con la de su hijo, y una reflexión en la que tacha a Guardia de ser un "monstruo" y a su esposo, Marco Chacón, un "cobarde".

Afirma que lo único que ella quería era independizarse, salirse de casa de Maribel, un deseo que asegura, también lo tenía Julián Figueroa, pero ya no le dio tiempo de cumplir.

"Mañana se cumple un año de una injusticia por el simple hecho de que trate de escapar junto con mi hijo de una casa en la que ya no éramos bienvenidos, por tratar de cumplir una promesa a una persona que ya no está aquí pero que luchó con todas sus fuerzas para salir de ahí... lamentablemente no lo logró con vida, pero sé que está orgulloso de mí", se lee en el inicio del mensaje.

Tuñón señala que gracias a irregularidades legales, denuncias no ratificadas, fiscales y MPs corruptos, falsedad de declaraciones y mucho dinero de por medio, lograron separarla de su hijo.

Sin embargo, asegura que mientras Marco Chacón, esposo de Maribel, supuestamente entrenaba testigos, sacaba un supuesto nuevo dato diario, y contrataba "payasos sin credibilidad" para ejercer violencia digital/mediática/psicológica en su contra, sembraba terror y despilfarraba el dinero de la cantante para quedarse con su hijo, usando a su esposa como escudo, "como lo hacen los cobardes", ella y sus abogados trabajaban para defenderse.

Según la expareja de Julián, a su hijo le mintieron terriblemente porque lo hicieron creer que lo había abandonado, y condenó el que Maribel le haya impedido cualquier tipo de comunicación con él.

Imelda celebró que la justicia se esté acomodando y sentenció lo que llamó "secuestro de su hijo"; confesó que fue difícil enfrentarse a "monstruos", pero tampoco fue imposible.

"Luchar contra monstruos no es fácil pero tampoco imposible, hoy soy más fuerte que nunca y no pienso perder ninguna batalla que se ponga en mi camino", sentenció.

Aseguró que Maribel lleva años construyendo "un personaje para limpiar los errores de su pasado", y lamentó que muchos famosos aún crean en ella.

"Es complicado enfrentarse a una figura que lleva años construyendo un personaje para limpiar los errores de su pasado, y a todas las personas que la apoyan porque le creen ciegamente, pero, cada vez despiertan más personas, cada vez más pueden ver la mentira y la falsedad y eso hace que mi fe en DIOS y la justicia prevalezcan", escribió.

Desde hace casi un año, Maribel Guardia no ve ni convive con José Julián, su único nieto, la también actriz de 66 años está consciente que por el momento no podrá estar con su nieto, pero tiene la esperanza de que cuando éste sea mayor de edad puedan reencontrarse.

Su hijo Julián, fruto de su relación con el compositor Joan Sebastian, murió de un infarto el 9 de abril de 2023, a los 27 años de edad.