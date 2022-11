In-D: Di WAV, ¿lobo o cordero?

Decía Erich Fromm, filósofo alemán, que el ser humano es un ente complejo que trae sobre su espalda luz y oscuridad. Que hay demonios de los que nunca vamos a poder desprendernos por más que hagamos uso de nuestras más brillantes virtudes. Esa carga "tanática" (como Fromm decidió llamar a nuestros propios demonios) es la energía que nos acerca al filo de la navaja, que nos hace sentir atraídos a la autodestrucción y hace que, por momentos, la decadencia parezca seductora.

¿Somos lobos o corderos? Eso depende, en gran medida, de hacia dónde la persona decida inclinar la balanza. Hay personas buenas que a veces actúan mal. Hay personas malas que a veces actúan bien. Pero hay también personas que asumen virtud y maldad como parte integral de su ser. Hay personas que pueden ser lobo y cordero por igual sin que el depredador se trague a la presa. Hay ciertas figuras que cuentan con la habilidad y fortuna de poder crear pactos entre luz y oscuridad para que su dualidad coexista regida por un pacto de paz.

Tal es el caso de Di WAV, cantante suiza-guatemalteca, que ha logrado esa convivencia de opuestos dentro de su persona. Actualmente radicada en Miami, la también compositora y modelo abrió a Pulso las puertas de su casa para platicar sobre el lanzamiento y promoción de su más reciente sencillo titulado "Ataúd".

"Siempre he tenido una afinidad con lo oscuro, los acordes menores, vestirme de negro... me sale muy natural todo eso" platica la cantante. Su más reciente lanzamiento "Ataúd" logra un equilibrio entre lo siniestro y lo bailable. Este sencillo juega visualmente con la muerte en su videoclip. "Las locaciones para el video las ubiqué una semana antes y simplemente grabamos. Y tiene esa onda oscura y vampirezca porque como te digo siempre he tenido esa onda de los acordes menores" comenta Di Wav.

Este nuevo sencillo se suma a un amplio catálogo musical en el que Di Wav ha hecho uso de sus sombras más profundas para transformarlas en música. "Me ha pasado que cuando me pasa algo significativo tengo que esperar, no puedo cantar porque lo que escribo me hace llorar. A veces se vuelve muy complicado cuando estoy escribiendo algo muy personal me saca las lágrimas, me mueve el corazón", asegura Di.

Creativamente todo fluye mejor de noche para la cantante y compositora. "Siento que en la noche todo es muy callado, es como una energía muy limpia. La mente está más clara, es pensar mejor. Para todo lo racional es mejor la madrugada. A veces se me quita el sueño como si me hubiera tomado veinte cafés. Las mejores canciones que he escrito han sido de noche"

Di Wav es una sobreviviente artística de la pandemia, es una de las almas valientes que soportaron, que resistieron el embate de los meses en que la industria musical se detuvo por completo. Dejar de crear arte nunca fue una opción para la cantante que ahora comienza a cosechar los frutos del esfuerzo de los meses de encierro.

Actualmente se encuentra concentrada en la promoción de "Ataúd" y comienza a aterrizar los planes para el 2023. Tiene la mira puesta en México para abrir mercado el año entrante de la mano de una banda que ha armado para acompañarla en su próxima aventura por nuestro país.

Di Wav se asume como una nómada, como un alma inquieta que no tiene pensado detenerse y que aún tiene mucho por decirle al mundo. Habrá que esperar la llegada del año entrante para poder disfrutar del paso de esta talentosa mente creativa por tierras mexicanas que seguramente dará mucho de que hablar y sorprenderá a propios y extraños.

Instagram:@di.wav

Spotify: Di WAV.

Di WAV recomienda: Rubio, Codex Fénix, Linxes, Peces Raros, Casa de Kello.