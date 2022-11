In-D: Pablo Hurtado y Camila, la fuerza del trabajo en equipo

Dicen que dentro de la industria musical lo complicado no es formar una banda, lo verdaderamente difícil es mantenerla. Y mucho más si el proyecto en se topa con el éxito en el camino. No son pocas las historias de bandas cuya trayectoria es fugaz pues no son capaces de manejar la oleada de logros que alcanzan en el pico de su popularidad.

En el caso de Camila la clave para mantenerse durante casi dos décadas en el gusto del público ha sido el trabajo en equipo. Pulso tuvo la oportunidad de platicar con Pablo Hurtado, guitarrista de la banda, acerca de este tema y los planes a corto y largo plazo que tiene la agrupación.

"Muchas bandas terminan por conflictos entre los miembros por falta de comunicación o no se definen correctamente los roles. Es como si en un equipo de fútbol todos quisieran ser el delantero y meter los goles. En un equipo el éxito radica en que cada quien tenga sus funciones y se complementen, no que se estorben". Comenta Pablo acerca de la importancia del trabajo en equipo en la funcionalidad de una banda.

Esta organización ha permitido a Camila tener una relación musical longeva, la cuál no deja de producir nueva música. Pablo, junto con su compañero de batalla, Mario Domm se encuentran trabajando en un nuevo álbum que verá la luz en el primer trimestre del 2023. Se trata del primer trabajo inédito desde que lanzaran "Hacia Adentro", disco con el cual se consolidaron como una de las bandas icónicas del pop rock latinoamericano.

El camino para Camila no ha sido sencillo, su trayectoria ha estado llena de sacrificios a nivel personal. Las extensas giras y los largos procesos creativos para la composición y grabación van de la mano con largas ausencias en casa. La pandemia ayudó a que Pablo y Mario pudieran meter el freno de mano y pasaran más tiempo en casa. Ambos se convirtieron en padres de familia recientemente y el tiempo de confinamiento les dió la oportunidad de ver los primeros pasos de sus hijos.

"Viene una gira muy grande para el 2023, la pandemia nos truncó muchos planes pero también nos hizo vivir experiencias que hoy se han convertido en canciones muy fuertes. Me emociona mucho lo que viene, traemos un disco que me hace sentir lo que vivimos con nuestras primeras canciones", comenta Pablo Hurtado a los micrófonos de Pulso.

Los meses de encierro también le permitieron a Pablo explotar el estudio de grabación que montó en su casa de Los Angeles. Al estar constantemente de gira realmente no había tenido el tiempo suficiente para experimentar en el estudio. Pablo se asume a sí mismo como un científico de la música que disfruta de pasar horas en su estudio explorando sonidos que más tarde se convertirán en la médula espinal de los futuros lanzamientos de Camila.

Camila se perfila para recibir el año con nuevo álbum, gira latinoamericana y una renovación para responder a las exigencias que la actualidad de la industria musical demanda. Están conscientes de que la música se está transformando y su grabación, ejecución y distribución está por mutar y mudarse al mundo virtual del metaverso. Resultará interesante observar la transformación de bandas como Camila y su adaptación a la nueva era musical.

Instagram: @pablocamila

Spotify: Camila.

Pablo Hurtado recomienda: Mateus Asato.