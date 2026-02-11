IÑAKI GODOY ESTARÁ EN MÉXICO

Antes de su estreno en la pantalla chica, la nueva temporada de "One Piece" protagonizada por el mexicano Iñaki Godoy, el histrión estará en México para encontrar nuevos "tripulantes" para su aventura.

El propio actor estará el próximo día 23 de febrero en la Ciudad de México para un evento especial de promoción, al que un puñado de fans podrán asistir. En la convocatoria ya abierta por Netflix y que concluye el domingo, se pide a los fans que suban un video a su Instagram o TikTok usando el hashtag: #EntrenamientoOnePieceMexico.

"Que muestre tu mejor cosplay, fan art, colección de merchandising o cualquier cosa que pruebe que deberías ser parte de la tripulación. Se seleccionará a unos pocos para unirse al bootcamp el 23 de febrero. La fecha límite para participar es el 15 de febrero", se indica. México será la primera de 13 ciudades en el mundo que, de manera progresiva, tendrán también actividades alusivas entre ellas Los Ángeles, Bruselas, París, Tokio, Bangkok, Río de Janeiro y Milán.