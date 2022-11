Inés de Ramón, la nueva novia de Brad Pitt

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- El 2022 ha sido un año de estrenos cinematográficos para Brad Pitt. El actor que en unas semanas cumplirá sus 59 años ha sido parte de "La ciudad perdida", "Bullet train" y próximamente estrenará "Babylon". El presente del artista sigue siendo de trabajo completo en la actuación, pero también parece que tiene momentos de disfrute de una relación amorosa.

El protagonista de "Troya" fue captado con su nueva novia, Inés de Ramón, en un concierto de Bono en el teatro "The Orpheum" en Los Ángeles. La imágenes se han viralizado por las redes sociales y los fans del ex esposo de Jennifer Aniston esperan más pruebas o confirmación de noviazgo de parte de él.

Las imágenes fueron tomadas cuando llegaron juntos al sitio donde se llevó a cabo el concierto, pero antes de reunirse con algunos de los amigos famosos como Sean Penn, Cindy Crawford y Rande Gerber. Además de ser captados conversando, también hubo abrazos y demostraciones de afecto de manera muy relajada, sin pensar en el "qué dirán".

Los rumores de romance del ganador de dos premios Óscar y la ex pareja del actor Paul Wesley, fueron casi confirmados luego de que una fuente cercana a la joven contara a la revista "People" que "han estado saliendo durante unos meses". Dicha persona también mencionó cómo se conocieron.

Al mencionar cómo surgió el interés en seguir conociéndose y cultivar el vínculo amoroso, la fuente aclaró que el encuentro se dio por casualidad, sin ningún tipo de arreglo previo. "Se conocieron a través de un amigo común. Ella es muy agradable", dijo esa persona cercana a De Ramón. "Inés es linda, divertida y enérgica. Tiene una gran personalidad. Brad disfruta pasando el tiempo con ella", añadió el informante.

La acompañante del actor Brad Pitt, es Ines de Ramon, modelo de 29 años que estaba casada con el actor Paul Wesley. La pareja asistieron al concierto de Bono en Los Ángeles y se reunieron con Cindy Crawford, Rande Gerber, Sean Penn y Vivi Nevo, para disfrutar una espectacular. pic.twitter.com/2xjWAAfVoK — Mr. PER HILTON LATINOAMERICA (@PerHilton) November 16, 2022