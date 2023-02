Influencer califica de gordofóbica a "The Whale" de Brendan Fraser

"La película de The Whale es una película sumamente gordofóbica que te recomiendo definitivamente no ver", así comienza una influencer en TikTok como parte de su opinión por la pieza que ha encantado a mucho y a otros no tanto.

El video de poco más de un minuto se ha hecho viral por las contundentes opiniones de @lafatshionista, mujer que es conocida por subir contenido como activista corporal para identificar la gordofobia internalizada y otras conductas alimentarias.

"Si tienes un problema de trastorno de la conducta alimentaria o lo has tenido o si tienes gordofobia internalizada, es una película que está hecha completamente desde una perspectiva gordofóbica. Con morbo hacia una persona que se maneja, que tiene un problema de lucha contra la obesidad", asegura.

Desde la perspectiva de la tiktoker, el personaje principal tiene un problema de depresión, "un problema de gestión emocional y un severo trastorno de la conducta alimentaria que es el trastorno por atracón".

Señala que en muchas ocasiones a lo largo de la película se hace hincapié en el tamaño del cuerpo de la persona, "las risas, las expresiones de asco y de sorpresa del público definitivamente no ayudan" y asegura que estas conductas son detonantes para una persona que esté pasando por un momento de vulnerabilidad con su relación con la comida o con su cuerpo.

Para la creadora de contenido en el filme hay mucho que no quedó bien ilustrado. "Seguramente para los amantes del cine es un buen drama, es una buena película, es una buena actuación, pero desde mi perspectiva como activista corporal, como persona gorda, como persona que ha tenido trastornos de la conducta alimentaria, como persona que ha experimentado la gordofobia internalizada por casi toda su vida te puedo decir que hay mucho más allá que no quedó bien ilustrado".