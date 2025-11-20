Influencer desata choque entre bancadas en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- En plena sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el influencer autollamado en redes sociales "Pavel Pejegrillo Martínez" y afín a Morena, ingresó al pleno para abordar al coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira Valdez, lo que derivó en una confrontación entre diputadas y diputados de oposición y de las bancadas oficialistas.

Ocurrió durante efeméride por el 115 aniversario de la Revolución de México, y fue el propio Moreira, quien pidió el uso de la voz para denunciar que le enviaron a un "hostigador", quien presuntamente lo provocó con preguntas sobre la marcha de la Generación Z.

"A ver, Presidente, con todo respeto. Vino un personaje que está allá a tratar de presionarnos con su teléfono, haciendo una supuesta entrevista. Allá está con ellos, ahí está grabando. Si quiere que metamos la agenda política, le hago la solicitud que se haga agenda política y no que los porros que traen de aquel lado vengan a presionarnos. Le pido formalmente que nos diga quién es esa persona, cómo se introdujo aquí y segundo, si quiere política, agenda política. La mayoría la tienen, porque tienen presos políticos. Esos que están allá tienen presos políticos", reclamó.

En respuesta diputadas y diputados de las bancadas de Morena, PT y PVEM, abuchearon al líder priista, por lo que el presidente en turno de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, pidió al Pleno guardar la compostura.

El Presidente puntualizó que las entrevistas al interior del pleno durante una sesión, están prohibidas, por lo que pidió que sacaran al creador de contenido.

Pese a ello, Moreira retomó el uso de la voz para exigir saber quién era el influencer que lo abordó y saber quién lo ayudó a ingresar al recinto: "Yo nada más quisiera aclararme, ¿vale traer aquí a un influencer a hacer eso?"

En respuesta, el diputado morenista Gabriel García dijo que se trataba de un influencer quien se hace llamar "Pejegrillo":

"A mí no me interesa cómo se llama el influencer, si pejegato o peje lo que usted quiera, ese es su pedo, así tan sencillo. Pero si lo trajo ese cuate que dice que es diputado, pues levantamos, abra usted un espacio para agenda política, ábralo, en lugar de mandarnos aquí influencers", reviró Moreira.

Y agregó: "Que esos porros que están allá nos digan a quién trajeron, porque si se vale traer gente, nosotros también podemos hacerlo. Trajeron a un provocador, un provocador como los del Bloque Negro, es exactamente lo mismo".

El vocero de Morena, Arturo Ávila, pidió la palabra para exigir respeto al influencer y acusó a Moreira de provocar a la bancada guinda.

"Los porros están de otro lado, usted lo sabe perfectamente bien", dijo.

Por su parte, la diputada del PT, Margarita García, también recriminó a Moreira de liderar una bancada porros, y le dijo que si le dolieron las preguntas del influencer "compre pomada para que se le caiga el ardor".

El líder tricolor reiteró que la "provocación" salió de la bancada de Morena.

Tras varios minutos de discusión, el influencer fue sacado del Pleno y minutos más tarde encabezó una conferencia de prensa junto con diputadas y diputados de Morena en la que aseguró que acudió en calidad de "periodista".