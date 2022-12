Influencer se endeuda con 100 mil pesos por ir a Mundial de Qatar

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- "Ángel soy yo" es un influencer regiomontano que fue contactado por una marca que supuestamente le patrocinaría el viaje al mundial de Qatar 2022, sin embargo, terminó endeudado y estafado.

Mediante un video de Tiktok, contó que la supuesta marca le pidió comprar su boleto de avión, posterior a eso firmaría un contrato por tres mil 500 dólares para viajar al mundial.

El también tiktoker compró el boleto para ir a Qatar por lo que se gastó alrededor de 30 mil pesos, como la marca no le había pagado aún, decidió pedir un préstamo al banco de 100 mil pesos, por lo que ahora debe esa cantidad más intereses.

La marca, además le pidió abrir una cuenta de Bitget que es una plataforma de intercambio de criptomonedas y comercio de activos digitales para el pago de los 3 mil 500 dólares, sin embargo, ese pago nunca llegó.

"En eso nos dice la marca, oye les vamos a dar 3 mil 500 dólares que son como 70 mil pesos mexicanos para que ustedes se lo gasten allá en lo que quieran", contó.

Ángel, también dijo que la marca le pidió que él comprara solamente el boleto de avión para ir a Qatar, por lo que con sus ahorros gastó alrededor de 30 mil pesos.

Ya en Qatar se puso en contacto con la marca, pero no le respondieron.

"Regresando a México a ver cómo lo pago, pero la experiencia de un mundial nunca se me va a quitar", destacó.