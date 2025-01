Ingrid Coronado se despide de "Sale el Sol"; se va por sus hijos

Ingrid Coronado se despidió de la conducción del programa "Sale Sol" después de siete meses de encabezar el matutino de Grupo Imagen, este viernes confirmó su salida y explicó el motivo que la llevó a tomar esta decisión.

Coronado se sumó el 6 de mayo al programa, y tras siete meses al aire hoy se despidió de sus compañeros y del público, lo hizo emocionada, llorando, dijo, de felicidad porque para ella fue muy especial regresar a la conducción.

"Las lágrimas no son de tristeza, son de alegría de saber que nos sólo vivimos algo maravilloso, sino que me llevo grandes amigos", expresó junto a sus colegas Mauricio Islas y Mark Tacher.

Uno de los momentos importantes que Ingrid vivió en "Sale el Sol" fue la celebración por sus 50 años; Ingrid es un rostro conocido de la televisión en México, durante muchos años estuvo conduciendo programas de TV Azteca, como "Tempranito" y "Venga la Alegría".

Fue en Azteca donde conoció al fallecido Fernando del Solar, el conductor con el que se casó y con quien tuvo a sus dos hijos Luciano y Emiliano.

Aunque hace unos días se dijo que Ingrid Coronado salía del "Sale el Sol" por un tema financiero, la conductora explicó que ella fue quien tomó la decisión de estar fuera de este programa para estar cerca de sus hijos, pues ambos son deportistas de alto rendimiento, son padelistas y buscan entrar al mundial, por lo que tendrán que viajar mucho y ella desea acompañarlos.

"Un año de muchos cambios y sorpresas mis hijos están creciendo mucho a nivel profesional, ellos son deportistas de alto rendimiento, son padelistas, y el próximo año viene el mundial, tenemos una tarea muy importante como familia, viajar a muchos lados para que puedan calificar y poder llegar a este lugar y yo me prometí que iba a acompañarlos en cada momento de esta aventura", explicó.

Ingrid recibió un ramo de flores con una tarjeta que traía escrito un mensaje muy especial y romántico, era de su pareja, el empresario y escritor Germán Bricio; ella reaccionó feliz y con un contundente "te amo".