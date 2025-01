EN LA PANTALLA GRANDE

CIUDAD DE MÉXICO. One Direction, la boyband que marcó a toda una generación, vuelve a emocionar a sus fans con el relanzamiento de su documental “One Direction: This Is Us”. Gracias a Cinépolis +QUE CINE, los admiradores de Harry, Niall, Louis, Zayn y el recién fallecido Liam Payne podrán revivir la magia de su música y su ascenso a la fama. Este evento especial estará disponible en salas seleccionadas de México del 19 al 22 de diciembre, y la preventa ya está abierta.

El documental, dirigido por Morgan Spurlock, captura momentos íntimos del grupo. Desde su comienzo en The X Factor, donde cada miembro fue reclutado por Simon Cowell, hasta su transformación en un fenómeno global que llenó estadios como el Madison Square Garden y el Foro Sol. A través de entrevistas exclusivas y escenas tras bambalinas, This Is Us muestra la esencia de la banda: su camaradería, sus desafíos y su conexión con los fans.

Este relanzamiento del documental no solo honra el legado de One Direction como grupo, sino también el impacto de Liam Payne como uno de los pilares de su éxito.

Cinépolis proyectará This Is Us en 59 ciudades de México. Puedes consultar la cartelera completa en www.cinepolis.com o asegurar tus boletos directamente a través de la aplicación móvil.

Formada en 2010, One Direction redefinió el concepto de las boybands. Su estilo fresco, su música pegajosa y su carisma colectivo los llevaron a conquistar el mundo. Con cinco álbumes de estudio, más de 70 millones de discos vendidos y giras multitudinarias, se consolidaron como una de las agrupaciones más exitosas de la historia.