Ingrid Coronado y su calvario con Del Solar

A cinco meses de la muerte de Fernando del Solar, su ex Ingrid Coronado rompió el silencio en charla con Yordi Rosado, donde dio a conocer que el argentino le rompió el corazón.

Ingrid también toca el tema ocho años después de haber sido señalada por no apoyar a Fer mientras enfrentaba cáncer linfático.



"Él era el amor de mi vida, era la persona que más había amado. Mi amor por él sentía que no era de este mundo", relató Coronado.

Tras problemas con la familia del presentador, Ingrid le pidió que la apoyara junto a sus hijos, pero no funcionó. "Me dijo 'quiero el divorcio, por tu culpa tengo cáncer, ya les dije a los niños que ya no voy a vivir con ellos y ya me voy' y agarró sus cosas y se fue. Mi corazón lo hizo pinole; no sé cómo salí de esa. Creía que me iba a morir", explicó.

La expareja tuvo un par de intentos más de reconciliación; sin embargo, hubo una separación definitiva y acordaron mantenerla en privado. Sin embargo, Del Solar no cumplió con el pacto. "Un día me llega la portada de una revista donde [Fernando] hablaba de que yo lo abandoné; de que abandoné el barco por su cáncer", explicó.

Tras la separación, ella se convirtió en blanco de un ataque mediático donde la señalaban por no haber estado con él. "Me dijeron zorra, inhumana, en mi cumpleaños hicieron un trending que se llamaba 'Ingrid Coronado muérete', no me puedo explicar cómo no me aventé por la ventana", recordó.

Ingrid demandó a la revista que había publicado más de 10 portadas sobre su separación con Fernando y descubrió que la fuente de información a la que habían estado recurriendo era el mismo Del Solar y su exesposo Charly López.

"No te sé decir qué me dolió más, si la ruptura o el darme cuenta que la persona que más había amado ahora era mi enemigo", indicó.