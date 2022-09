Inicia concierto de Grupo Firme entre gritos y empujones

A-AA+

Entre gritos y desmayos dio inicio el concierto de Grupo Firme en el Zócalo de la Ciudad de México a las 20:10 horas y aunque horas antes hubo accidentes la frase que más clamaron tanto el público como la banda fue "Sí se pudo", haciendo referencia al logro de que la agrupación mexicana ofreciera un concierto gratuito.

Algunos de los asistentes habían esperado desde la noche anterior para estar lo más cerca posible de la agrupación de música regional mexicana originaria de Tijuana. Una de ellas fue Martha Isabel, de 19 años, quien durmió cerca de la plancha del Zócalo acompañada de su mamá.

"Hemos gastado como 300 pesos, pero yo creo que ya nos vamos porque ya estamos muy cansadas", dijo Martha dos horas antes de que los integrantes del grupo subieran al escenario que se preparó en la plancha del Zócalo dos días antes.

La presentación de Eduin Cazares y sus seis compañeros fue confirmada semanas antes por el propio cantante y el Gobierno de la Ciudad de México, que desde mayo habían anunciado un concierto gratuito para los ciudadanos.

"Para las personas que están ingresando por Pino Suárez les pedimos por favor que ya no ingresen al Zócalo porque ya está lleno, sin embargo hay espacio del lado de Palacio Nacional", dijo uno de los organizadores ante los gritos de las personas que llevaban horas aguantando el calor del lado de Palacio Nacional, donde habían sido rescatadas decenas de personas que pidieron ayuda tras sofocarse.

"Tengo una desmayada, se está convulsionando", dijo un agente de policía a uno de los encargados del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Grupo Firme fue creado en el año 2013 por Cazares y Jairo Corrales bajo el nombre de Grupo Fuerza y después de interpretar covers en fiestas y lugares pequeños alcanzaron la fama con temas como "Ya supérame" y "En tu perra vida", que interpretaron en el Foro Sol durante dos conciertos sold out que se llevaron a cabo en mayo de este mismo año.

"Su actitud es lo que los ha distinguido y su entrega a México", señaló Gaby de 19 años, quien llegó desde las 10:00 horas con su bandera LGBT con la ilusión de que se la firmara alguno de los integrantes.

La estrategia de la agrupación en gran medida ha sido, en lugar de lanzar discos físicos, fortalecerse en las redes sociales con covers que se han hecho vírales como "Tusa" y "Qué me vas a dar si vuelvo".

Antes de comenzar en el escenario hubo bailes regionales y la presentación de otras bandas de regional como Siempre firme, La ventaja y Ghetto Kids, quienes pusieron a bailar con reggaetón.

"Viva México cabrones", dijo Eduin Caz al aparecer en el escenario ante el grito de las más de 100 mil personas que entonaban su nombre.

El tema inicial fue "El amor no fue pa’ mí" y los integrantes portaron trajes color azul.

"¿Si saben que esta noche estamos rompiendo un récord no? Pura gente mexicana chingona. Hay una canción que tengo ganas de cantarla porque fue de las primeras que pegaron y rudo fue gracias a ustedes", expresó el vocalista antes de cantar "Juro por Dios".