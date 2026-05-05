BOGOTÁ.- Shakira describió como "inolvidable y escalofriante" su multitudinario concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde reunió a unos 2,5 millones de personas el sábado para "reconocer el poder de la música". La cantante colombiana publicó este lunes un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció a todas las personas que llegaron hasta el lugar para presenciar el espectáculo de más de dos horas en el que cantó, bailó y conversó con los asistentes.

"La belleza de Copacabana nos recuerda lo que realmente importa y el secreto es estar presente, valorar lo que está frente a nuestros ojos. Contemplar el mar, la playa, la montaña, sentir el sol en nuestra piel, la brisa. Porque de eso estamos hechos", afirmó la artista.

Shakira aseguró que el concierto del sábado fue un mensaje de Latinoamérica para el mundo de que "es simple ser feliz" y afirmó que Río de Janeiro recuerda eso "como ningún otro lugar en el mundo".

La colombiana agradeció a los artistas locales que compartieron escenario con ella, como Anitta, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, María Bethania, la escuela de samba Unidos da Tijuca y Dance Maré con quienes cantó temas propios y otras composiciones tradicionales de la música popular brasileña.

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Asimismo, dedicó unas líneas a su equipo y a las "miles de personas que trabajaron día y noche en esta producción, incorporando muchos cambios difíciles de ejecutar" para brindar un show de primer nivel.

Finalmente, destacó el esfuerzo que hizo el público que viajó desde otras ciudades de Brasil e incluso desde diferentes países para acompañarla y "hacer historia" haciéndole sentir que esas 2,5 millones de personas son "familia".

Este concierto es parte de la gira ´Las Mujeres Ya No Lloran World Tour´, que comenzó en febrero de 2025 y se extenderá hasta noviembre de este año con un cierre planificado en las pirámides de Guiza, en Egipto.

La playa de Copacabana ha sido escenario de exitosas presentaciones gratuitas de Madonna en 2024 y de Lady Gaga en 2025 a las que ahora se suma Shakira en el marco de un evento llamado ´Todo mundo no Rio´.